A partir del 1° de enero, el Gobierno pondrá en marcha un nuevo esquema de bandas cambiarias que se ajustarán mensualmente de acuerdo a la inflación informada por el INDEC. La medida busca alinear el tipo de cambio oficial con las expectativas del mercado, evitar un atraso del dólar y facilitar la acumulación de reservas.

Según informó el Banco Central, el piso y el techo de la banda evolucionarán al ritmo del último dato de inflación disponible. En enero, por ejemplo, el ajuste será del 1,6%, correspondiente al IPC de noviembre. Con este mecanismo, la autoridad monetaria apunta a dar mayor previsibilidad al mercado cambiario.

El presidente del organismo, Santiago Bausili, señaló que el objetivo central es consolidar la convergencia de la inflación local hacia niveles internacionales, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica. En ese marco, se busca fortalecer el crecimiento, la remonetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales.

Analistas del mercado destacaron que el nuevo esquema corrige distorsiones que se habían generado con el sistema anterior. El economista Christian Buteler explicó que los contratos de dólar futuro comenzaron a alinearse con las bandas, algo que no ocurría cuando el techo cambiario avanzaba a un ritmo menor que la inflación.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA proyecta una inflación acumulada del 11,1% entre diciembre y mayo. Bajo el nuevo esquema, el techo de la banda para julio de 2026 podría ubicarse por encima de los valores que hoy descuentan los contratos de dólar futuro, otorgando mayor margen de maniobra al Central.

En cuanto a las reservas, el organismo monetario prevé que la remonetización lleve la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI hacia fines de 2026. Ese proceso podría sostenerse con compras de hasta USD 10.000 millones, e incluso llegar a USD 17.000 millones si la demanda de dinero resulta mayor a la esperada.

Desde la consultora MegaQM advirtieron que el cambio en las bandas también impactará sobre las tasas de interés. Al dejar atrás el ajuste fijo del 1% mensual, se espera una leve recalibración de las expectativas inflacionarias y una corrección en las tasas reales.

Por su parte, Max Capital consideró que el esquema es viable, aunque advirtió que una acumulación significativa de reservas requerirá financiamiento externo, apoyo de organismos multilaterales y un fuerte ingreso de inversión extranjera directa.

Finalmente, un informe de Equilibra sostuvo que, de haberse aplicado este sistema durante 2025, el Gobierno habría contado con un mayor margen cambiario en los meses de mayor tensión electoral. De cara a 2026, el nuevo régimen apunta a que el dólar se mueva de forma más consistente con la inflación y la oferta y demanda del mercado.