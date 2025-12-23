La Escuela Runciman vivió un acto de cierre de ciclo lectivo profundamente emotivo, con la presencia de autoridades, docentes, estudiantes, familias y representantes de la comunidad. Diciembre, como se expresó durante el encuentro, no es un mes sencillo: el cansancio se hace sentir, pero también se transforma en una señal de todo lo construido a lo largo del año.

Durante el mensaje central, se puso en valor ese esfuerzo colectivo que permitió concretar proyectos, fortalecer vínculos y visibilizar a la institución como parte activa de la comunidad isabelense. En ese camino, se destacó el trabajo conjunto con otras instituciones educativas, el acompañamiento de los equipos de supervisión y el respaldo permanente de organismos locales.

Hubo agradecimientos especiales a la Comuna de Santa Isabel, a la Comuna de María Teresa y al hospital local, por el diálogo, la presencia y la respuesta ante cada necesidad. También se reconoció el compromiso del personal de la Escuela Especial N.º 2125 y, de manera muy especial, la tarea diaria de los docentes de la institución.

Uno de los momentos más significativos estuvo dedicado a los egresados, definidos como “frutos maduros” de un proceso que respetó los tiempos y recorridos individuales. Bajo la consigna “Cada quien brilla”, se los alentó a confiar en sus raíces y a enfrentar el futuro sin miedo, acompañados por el apoyo de sus familias.

El acto incluyó además un reconocimiento a cooperadores y colaboradores por su aporte constante al crecimiento de la escuela, y una reflexión final sobre el valor de la educación pública como uno de los espacios más igualadores y justos de la sociedad.

En el tramo final, se informó a la comunidad sobre cambios institucionales definidos a nivel ministerial. Por estas decisiones, Malvina dejó formalmente su cargo como directora, aunque continuará desempeñando sus funciones hasta febrero por responsabilidad y compromiso. A partir del 1.º de enero, la escuela contará con una nueva directora titular, mientras que Malvina, tras aprobar las instancias de concurso, podrá optar por un cargo directivo en otra localidad. Su labor fue reconocida con un cálido y sostenido aplauso de todos los presentes.