Fer Vázquez y Flor Álvarez presentan “Miénteme”
La nueva cumbia del dúo ya está disponible en plataformas digitales y propone una historia sobre relaciones intensas que no logran consolidarse.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.Música22/12/2025SOFIA ZANOTTI
Luego de un año atravesado por récords, premios y giras internacionales, Cazzu lanzó “Otro como tú”, una nueva canción que combina cumbia, emoción y una fuerte impronta personal.
El tema fue producido por Nico Cotton y propone una cumbia moderna con guiños tex-mex, arreglos latinos e instrumentos reales como trompetas y percusión. La canción equilibra un ritmo bailable con una letra atravesada por la melancolía y el desamor, una marca registrada en el universo artístico de la cantante.
Este estreno se da en paralelo al anuncio de su primera gira por Estados Unidos, donde llevará en vivo las canciones de su álbum Latinaje a ciudades como Los Ángeles, Nueva York y distintos puntos de Texas.
Con “Otro como tú”, Cazzu reafirma su vínculo con la cumbia y demuestra, una vez más, su capacidad para transformar experiencias íntimas en canciones que conectan con un público masivo. La propuesta se integra al recorrido conceptual de Latinaje, un proyecto que combina música, narrativa audiovisual y puesta escénica.
El 2025 fue un año clave para la artista. Latinaje debutó en el puesto número uno del ranking Billboard Latin Albums, mientras que varios de sus videoclips alcanzaron el primer lugar a nivel global. Su canción “Con Otra” obtuvo el Disco de Platino en Argentina y se convirtió en el mayor debut histórico de una solista argentina en YouTube, además de ser el video más visto del país durante el año.
En ese contexto, Cazzu también fue reconocida como Artista Equal Global por Spotify, un logro que destaca su impacto internacional y su rol como referente de una nueva generación de mujeres en la música latina.
En el plano de los shows en vivo, la artista convocó a más de 45 mil personas en cuatro funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, lo que llevó a sumar una quinta fecha para el 28 de febrero. La gira también pasó con localidades agotadas por Uruguay, México, Chile, Perú y Colombia.
