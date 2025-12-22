Brunson fue imparable y los Knicks derrotaron al Heat
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
El arquero podría salir de River a préstamo para tener continuidad. El Canalla ya inició gestiones formales y busca cerrar su regreso de cara a la Copa Libertadores 2026.
River Plate comienza a definir el futuro de su arco pensando en la temporada 2026 y uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es el de Jeremías Ledesma. El guardameta, que llegó a Núñez a mediados de 2024 con la idea de convertirse en el sucesor natural de Franco Armani, podría cambiar de rumbo en este mercado de pases.
Con Marcelo Gallardo al frente del equipo, la decisión ya estaría tomada: Armani seguirá siendo el arquero titular la próxima temporada. Ese respaldo aceleró las conversaciones para consensuar la salida de Ledesma, quien entiende que necesita mayor continuidad, algo que hoy no tendría en el Millonario.
En ese contexto, el destino que aparece con más fuerza es Rosario Central, la institución que lo formó y desde donde dio el salto al fútbol europeo. El Canalla ya inició gestiones formales para concretar su regreso, seducido también por la clasificación a la Copa Libertadores 2026, un objetivo clave para el arquero.
Ledesma tiene contrato con River hasta diciembre de 2028 y el club invirtió cerca de 2,6 millones de euros para adquirir su pase desde Cádiz. Por ese motivo, la idea en Núñez es no perder dinero y avanzar en una salida ordenada, con un préstamo por un año como opción principal, que incluiría un cargo y una opción de compra.
En caso de que dicha opción no sea ejecutada, el arquero podría regresar a River en 2027, justo cuando finalice el vínculo de Armani, que tiene contrato hasta fines de 2026. Mientras tanto, la dirigencia ya piensa en su reemplazo como suplente: Ezequiel Centurión, tras un buen paso por Independiente Rivadavia, volverá al club para sumarse a la pretemporada y pelear un lugar bajo los tres palos.
