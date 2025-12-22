Brunson fue imparable y los Knicks derrotaron al Heat
La Academia intensificó las gestiones con Huracán y quedó a detalles de acordar la transferencia del volante estadounidense, una de las figuras del Globo en 2025.Deportes22/12/2025GASTON PAROLA
Racing Club continúa trabajando para cerrar su primer refuerzo del mercado de pases y en las últimas horas dio un paso importante en las negociaciones con Huracán por Matko Miljevic. Las charlas entre ambas dirigencias avanzaron y el acuerdo aparece cada vez más cerca.
El mediocampista de 24 años tuvo una temporada destacada en el Globo, lo que despertó interés tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Incluso, Cruzeiro había presentado una oferta cercana a los 3,5 millones de dólares, considerada insuficiente por la institución de Parque Patricios.
En un primer momento, Huracán había tasado el pase del jugador en cinco millones de dólares por el 100% de los derechos económicos. Sin embargo, las partes buscan acercar posiciones y cerrar la operación por una cifra menor, mientras Racing ya avanzó también en los términos contractuales con el futbolista.
Desde Avellaneda entienden que la inversión tiene respaldo deportivo y económico: Miljevic cuenta con proyección y poder de reventa, además de la vidriera internacional que podría significar una eventual convocatoria al Mundial 2026. En ese sentido, el propio jugador prioriza continuar su carrera en el fútbol argentino.
Nacido en Miami tras la mudanza de su familia durante la crisis de 2001, Miljevic transitó juveniles tanto en Estados Unidos como en Argentina. Con la Albiceleste marcó un gol en un seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, aunque finalmente se inclinó por representar al seleccionado estadounidense, donde debutó en la mayor con un tanto ante Venezuela bajo la conducción de Mauricio Pochettino.
El objetivo del volante es claro: mantenerse competitivo y en una liga visible para seguir en la consideración del cuerpo técnico de Estados Unidos. En ese contexto, Racing aparece como el destino elegido y solo restan detalles para que la operación se concrete.
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
