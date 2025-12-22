Estudiantes cerró el año de la mejor manera al quedarse con el Trofeo de Campeones del fútbol argentino. Como campeón del Torneo Clausura, el equipo platense superó a Platense, ganador del Apertura, y sumó un nuevo título a su palmarés.

La consagración no solo significó una estrella más para el Pincha, sino que también le abrió el camino a tres nuevas finales en el calendario 2026. En primer lugar, y ante la ausencia de un campeón del torneo todos contra todos, Estudiantes ocupará ese lugar y disputará la Supercopa Internacional frente a Rosario Central, líder de la tabla anual, en una definición que generó debate por la decisión adoptada por la AFA.

Además, el Trofeo de Campeones le otorga al conjunto de La Plata el derecho a jugar la Supercopa Argentina, donde enfrentará al campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia.

La tercera competencia será la Recopa, que estrenará un nuevo formato. El certamen se disputará bajo un sistema triangular, con la participación del campeón del Trofeo de Campeones, el ganador de la Supercopa Internacional y el vencedor de la Supercopa Argentina. Independiente Rivadavia ya tiene asegurado su lugar y, si algún equipo repite presencia por ganar más de un título, se sumará Argentinos Juniors como subcampeón de la Copa Argentina.

Este nuevo torneo se jugará bajo el formato de todos contra todos, con un sistema de puntaje particular: tres puntos por victoria en los 90 minutos, dos por triunfo por penales, uno por derrota desde los doce pasos y ninguno si se pierde en tiempo reglamentario.

Con este escenario, Estudiantes no solo cerró un año exitoso, sino que ya se posiciona como protagonista de varias finales que marcarán la agenda del fútbol argentino en la próxima temporada.