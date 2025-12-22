Brunson fue imparable y los Knicks derrotaron al Heat
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.Deportes22/12/2025GASTON PAROLA
Estudiantes cerró el año de la mejor manera al quedarse con el Trofeo de Campeones del fútbol argentino. Como campeón del Torneo Clausura, el equipo platense superó a Platense, ganador del Apertura, y sumó un nuevo título a su palmarés.
La consagración no solo significó una estrella más para el Pincha, sino que también le abrió el camino a tres nuevas finales en el calendario 2026. En primer lugar, y ante la ausencia de un campeón del torneo todos contra todos, Estudiantes ocupará ese lugar y disputará la Supercopa Internacional frente a Rosario Central, líder de la tabla anual, en una definición que generó debate por la decisión adoptada por la AFA.
Además, el Trofeo de Campeones le otorga al conjunto de La Plata el derecho a jugar la Supercopa Argentina, donde enfrentará al campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia.
La tercera competencia será la Recopa, que estrenará un nuevo formato. El certamen se disputará bajo un sistema triangular, con la participación del campeón del Trofeo de Campeones, el ganador de la Supercopa Internacional y el vencedor de la Supercopa Argentina. Independiente Rivadavia ya tiene asegurado su lugar y, si algún equipo repite presencia por ganar más de un título, se sumará Argentinos Juniors como subcampeón de la Copa Argentina.
Este nuevo torneo se jugará bajo el formato de todos contra todos, con un sistema de puntaje particular: tres puntos por victoria en los 90 minutos, dos por triunfo por penales, uno por derrota desde los doce pasos y ninguno si se pierde en tiempo reglamentario.
Con este escenario, Estudiantes no solo cerró un año exitoso, sino que ya se posiciona como protagonista de varias finales que marcarán la agenda del fútbol argentino en la próxima temporada.
Con un cierre ajustado y una actuación clave de Dennis Schröder, los Kings se impusieron 125-124 a los Rockets en tiempo extra.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.
El delantero francés llegó a los 18 goles antes del receso, igualó una marca histórica y amplió su ventaja en la lucha por el Pichichi.
El contrato del entrenador vence en los próximos días y una diferencia económica mantiene en suspenso su continuidad, pese a una temporada cargada de títulos.
El arquero podría salir de River a préstamo para tener continuidad. El Canalla ya inició gestiones formales y busca cerrar su regreso de cara a la Copa Libertadores 2026.
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.
La cantante y bailarina le ganó a su rival de toda la vida en los medios. Mirá el video y todas las trompadas que se dieron.
El hijo de la expresidenta manifestó su agradecimiento a la militancia por la compañía y apoyo.
Washington endurece las restricciones contra el comercio venezolano y ya suma tres embarcaciones detenidas en menos de dos semanas.
Las centrales térmicas aportaron la mayor parte de la electricidad producida en el país, en una jornada de baja demanda y menor participación de renovables.
El Congreso entra en días clave para debatir el Presupuesto 2026, en un escenario de negociaciones intensas entre el Gobierno y la oposición.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.