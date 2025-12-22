Luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil, Memphis Depay habló sin rodeos sobre el presente institucional de Corinthians y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión en el fútbol brasileño.

El delantero fue el autor del gol decisivo en la final ante Vasco da Gama, disputada en el Estadio Maracaná, y tras el encuentro decidió expresar públicamente su malestar por la situación que atraviesa el club.

“Vamos a decir la verdad: este club está en una situación de mierda”, lanzó el número 10 en diálogo con radios presentes en el estadio. En ese sentido, remarcó que existen conflictos internos que no siempre salen a la luz, pero que afectan el día a día del plantel.

Depay también se refirió a versiones periodísticas vinculadas a su contrato y a su salario. Según explicó, “se dicen muchas mentiras” con la intención de generar rechazo entre los hinchas. “Quieren que me odien para que yo me vaya, pero en un año ganamos dos títulos”, sostuvo.

Además, el atacante destacó el rol de la hinchada en los momentos difíciles. “Los hinchas nos dan la energía para entrenar, para prepararnos y luchar. Ellos se merecen todo”, expresó.

Por último, apuntó directamente contra la dirigencia del club y reclamó cambios estructurales. “Las personas que conducen el club necesitan despertarse. Este club tiene que crecer y pelear la Libertadores y el Brasileirão todos los años. Yo vine para ayudar, pero necesito ayuda”, concluyó, dejando en claro que el título no oculta los problemas de fondo.