Brunson fue imparable y los Knicks derrotaron al Heat
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.Deportes22/12/2025GASTON PAROLA
Luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil, Memphis Depay habló sin rodeos sobre el presente institucional de Corinthians y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión en el fútbol brasileño.
El delantero fue el autor del gol decisivo en la final ante Vasco da Gama, disputada en el Estadio Maracaná, y tras el encuentro decidió expresar públicamente su malestar por la situación que atraviesa el club.
“Vamos a decir la verdad: este club está en una situación de mierda”, lanzó el número 10 en diálogo con radios presentes en el estadio. En ese sentido, remarcó que existen conflictos internos que no siempre salen a la luz, pero que afectan el día a día del plantel.
Depay también se refirió a versiones periodísticas vinculadas a su contrato y a su salario. Según explicó, “se dicen muchas mentiras” con la intención de generar rechazo entre los hinchas. “Quieren que me odien para que yo me vaya, pero en un año ganamos dos títulos”, sostuvo.
Además, el atacante destacó el rol de la hinchada en los momentos difíciles. “Los hinchas nos dan la energía para entrenar, para prepararnos y luchar. Ellos se merecen todo”, expresó.
Por último, apuntó directamente contra la dirigencia del club y reclamó cambios estructurales. “Las personas que conducen el club necesitan despertarse. Este club tiene que crecer y pelear la Libertadores y el Brasileirão todos los años. Yo vine para ayudar, pero necesito ayuda”, concluyó, dejando en claro que el título no oculta los problemas de fondo.
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
Con un cierre ajustado y una actuación clave de Dennis Schröder, los Kings se impusieron 125-124 a los Rockets en tiempo extra.
El delantero francés llegó a los 18 goles antes del receso, igualó una marca histórica y amplió su ventaja en la lucha por el Pichichi.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.
El contrato del entrenador vence en los próximos días y una diferencia económica mantiene en suspenso su continuidad, pese a una temporada cargada de títulos.
El arquero podría salir de River a préstamo para tener continuidad. El Canalla ya inició gestiones formales y busca cerrar su regreso de cara a la Copa Libertadores 2026.
El Mundial 2026 y el enfoque de las casas de apuestas
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.
La cantante y bailarina le ganó a su rival de toda la vida en los medios. Mirá el video y todas las trompadas que se dieron.
El hijo de la expresidenta manifestó su agradecimiento a la militancia por la compañía y apoyo.
Washington endurece las restricciones contra el comercio venezolano y ya suma tres embarcaciones detenidas en menos de dos semanas.
Las centrales térmicas aportaron la mayor parte de la electricidad producida en el país, en una jornada de baja demanda y menor participación de renovables.
El Congreso entra en días clave para debatir el Presupuesto 2026, en un escenario de negociaciones intensas entre el Gobierno y la oposición.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.