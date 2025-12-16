Secuestran camioneta con inhibidores de señales en Laboulaye
El vehículo tenía pedido judicial y fue vinculado a un robo ocurrido en Huanchilla. En su interior hallaron equipos para bloquear comunicaciones y diversas herramientas.
La carrera comenzará a dictarse en febrero de 2026, será pública y gratuita, y marca un hito para la educación superior y el desarrollo productivo regional.Regionales16/12/2025SOFIA ZANOTTI
Este lunes se firmó el convenio que permitirá la apertura de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la ciudad de Venado Tuerto, un hecho calificado como histórico para la educación y el desarrollo del sur santafesino.
El acto se desarrolló en la Estancia “La Victoria”, perteneciente a la Escuela Salesiana Don Bosco, y contó con la firma del Gobierno de Venado Tuerto, la UNR y la Escuela Salesiana “Don Bosco”, con la participación de la empresa Ricardo Venturino S.A.
La actividad fue encabezada por el intendente municipal Leonel Chiarella; el rector de la UNR, Lic. Franco Bartolacci; el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Ing. Agr. Pablo Palazzesi; el vicedecano, Ing. Agr. Santiago Dearma; el titular de Ricardo Venturino S.A., Ricardo Venturino; y representantes de la Comunidad Salesiana. También estuvieron presentes la senadora provincial Leticia Di Gregorio, los diputados Sofía Galnares y Leonardo Calaianov, concejales, funcionarios municipales, autoridades universitarias, docentes, estudiantes, productores, instituciones y vecinos.
Durante su mensaje, Chiarella destacó que se trata de “un día histórico para Venado Tuerto y la región”, y remarcó que “por primera vez en nuestra ciudad y después de tanto tiempo, llega Agronomía, un proyecto muy esperado durante años”. Además, valoró el trabajo conjunto que permitió concretar la iniciativa y agradeció especialmente a la UNR y a su rector “por la decisión política de expandir la universidad pública en tiempos complejos”.
El intendente expresó su deseo de que en los próximos años la ciudad pueda celebrar a los primeros egresados de la carrera y subrayó que el verdadero valor del proyecto radica en la articulación entre el Estado, las instituciones educativas y el sector privado.
La carrera será pública y gratuita y comenzará a dictarse en febrero de 2026, con un cupo inicial de 45 estudiantes. El plan de estudios y el cuerpo docente serán los mismos que en la sede central de Zavalla de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Las clases teóricas se desarrollarán en el Distrito E, mientras que las prácticas de campo y laboratorio se realizarán en las instalaciones de la Escuela Salesiana Don Bosco.
Este acuerdo amplía la oferta universitaria local, fortalece la presencia de la universidad pública en Venado Tuerto y consolida un modelo de trabajo conjunto con impacto directo en el desarrollo regional y el arraigo de los jóvenes.
María Teresa y Santa Isabel avanzan con un trabajo articulado que permitirá optimizar recursos y fortalecer la infraestructura vial rural.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
El presidente comunal presentó el nuevo organigrama y anticipó las prioridades de su administración, con foco en orden, obras y cuidado de los recursos.
Una muestra educativa reunió a instituciones de Santa Isabel, María Teresa y Venado Tuerto para exhibir proyectos de energía solar, biodigestores y reciclaje. La comunidad destacó el compromiso ambiental de la escuela.
El siniestro ocurrió entre Melincué y Carreras y dejó la ruta con una mano interrumpida. Uno de los camiones no pudo ser removido.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.