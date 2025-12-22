Argentinos Juniors ya conoce a su rival en la fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Nicolás Diez se medirá ante Barcelona SC, que obtuvo su clasificación tras finalizar tercero en la LigaPro de Ecuador.

El conjunto ecuatoriano aseguró su lugar luego de caer 1-0 frente a Independiente del Valle en la última jornada del torneo local, resultado que le permitió sostener el tercer puesto. De esta manera, dejó sin chances a Liga de Quito, que aspiraba a ese lugar tras su victoria ante Universidad Católica.

La serie se disputará en partidos de ida y vuelta. El primer encuentro será el 18 de febrero a las 21.30, en Guayaquil, mientras que la revancha se jugará el 25 de febrero, en el mismo horario, en el estadio Diego Armando Maradona, donde se definirá el pase a la siguiente instancia.

En este marco, Barcelona llega atravesando un momento institucional complejo. En los últimos días, el club difundió un comunicado denunciando atrasos en el pago de salarios y obligaciones contractuales, situación que incluso derivó en la suspensión de entrenamientos durante algunos días. Además, la institución se vio golpeada por un grave hecho extradeportivo ocurrido recientemente en la ciudad de Guayaquil.

Por otro lado, Argentinos Juniors se ganó el derecho a disputar el repechaje tras finalizar tercero en la tabla anual del fútbol argentino. El equipo de La Paternal estuvo cerca de ingresar directamente a la fase de grupos, pero cayó en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

En caso de superar a Barcelona, el Bicho deberá afrontar un nuevo desafío: enfrentará al ganador de la llave entre Botafogo y el representante de Bolivia, que saldrá entre San Antonio Bulo Bulo o Nacional Potosí, por un lugar en la fase de grupos del certamen continental.