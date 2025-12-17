En Elortondo se llevó adelante una capacitación en Lean Management que reunió al Gobierno local junto a las empresas Muebles Orlandi y REPO Refrigeración, en una experiencia orientada a fortalecer el trabajo conjunto y optimizar los procesos de gestión.



La propuesta puso el foco en la articulación público-privada, destacando la importancia de generar espacios de formación que permitan ordenar dinámicas de trabajo, mejorar la organización interna y sumar herramientas prácticas que perduren en el tiempo.



Según indicaron desde la organización, este tipo de capacitaciones se basa en el aprendizaje compartido y en la aplicación concreta de conceptos, con el objetivo de lograr mejoras reales en la dinámica diaria tanto del sector público como del privado.



En este marco, se destacó especialmente el compromiso de Muebles Orlandi por acompañar el fortalecimiento del Estado local y por ser parte activa de una iniciativa que demuestra los resultados positivos que se alcanzan cuando lo público y lo privado trabajan en la misma dirección.