Ratifican la condena al ex presidente comunal de Chovet
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
En Elortondo se llevó adelante una capacitación en Lean Management que reunió al Gobierno local junto a las empresas Muebles Orlandi y REPO Refrigeración, en una experiencia orientada a fortalecer el trabajo conjunto y optimizar los procesos de gestión.
En Elortondo se llevó adelante una capacitación en Lean Management que reunió al Gobierno local junto a las empresas Muebles Orlandi y REPO Refrigeración, en una experiencia orientada a fortalecer el trabajo conjunto y optimizar los procesos de gestión.
La propuesta puso el foco en la articulación público-privada, destacando la importancia de generar espacios de formación que permitan ordenar dinámicas de trabajo, mejorar la organización interna y sumar herramientas prácticas que perduren en el tiempo.
Según indicaron desde la organización, este tipo de capacitaciones se basa en el aprendizaje compartido y en la aplicación concreta de conceptos, con el objetivo de lograr mejoras reales en la dinámica diaria tanto del sector público como del privado.
En este marco, se destacó especialmente el compromiso de Muebles Orlandi por acompañar el fortalecimiento del Estado local y por ser parte activa de una iniciativa que demuestra los resultados positivos que se alcanzan cuando lo público y lo privado trabajan en la misma dirección.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.
La carrera comenzará a dictarse en febrero de 2026, será pública y gratuita, y marca un hito para la educación superior y el desarrollo productivo regional.
El vehículo tenía pedido judicial y fue vinculado a un robo ocurrido en Huanchilla. En su interior hallaron equipos para bloquear comunicaciones y diversas herramientas.
María Teresa y Santa Isabel avanzan con un trabajo articulado que permitirá optimizar recursos y fortalecer la infraestructura vial rural.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.
