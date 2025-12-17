Elortondo fortaleció procesos con una capacitación en Lean Management

La iniciativa reunió al Gobierno local y a empresas de la localidad, apostando a la articulación público-privada y a la mejora continua del trabajo diario.

Regionales17/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
597661096_1156740193305012_2975003749520810256_n

En Elortondo se llevó adelante una capacitación en Lean Management que reunió al Gobierno local junto a las empresas Muebles Orlandi y REPO Refrigeración, en una experiencia orientada a fortalecer el trabajo conjunto y optimizar los procesos de gestión.
600307137_1156740169971681_5102617310274538451_n

La propuesta puso el foco en la articulación público-privada, destacando la importancia de generar espacios de formación que permitan ordenar dinámicas de trabajo, mejorar la organización interna y sumar herramientas prácticas que perduren en el tiempo.
600358596_1156740206638344_4267545095079396516_n

Según indicaron desde la organización, este tipo de capacitaciones se basa en el aprendizaje compartido y en la aplicación concreta de conceptos, con el objetivo de lograr mejoras reales en la dinámica diaria tanto del sector público como del privado.
601365436_1156740176638347_3571936957888862649_n

En este marco, se destacó especialmente el compromiso de Muebles Orlandi por acompañar el fortalecimiento del Estado local y por ser parte activa de una iniciativa que demuestra los resultados positivos que se alcanzan cuando lo público y lo privado trabajan en la misma dirección.

