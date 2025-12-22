Brunson fue imparable y los Knicks derrotaron al Heat
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
El delantero francés llegó a los 18 goles antes del receso, igualó una marca histórica y amplió su ventaja en la lucha por el Pichichi.
La temporada de LaLiga ingresó en el parón invernal con un protagonista excluyente en la ofensiva: Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid volvió a convertir en la victoria 2-0 ante Sevilla y alcanzó los 18 goles en 17 fechas, consolidándose como líder absoluto de la tabla de goleadores.
El tanto llegó desde el punto penal en el cierre del encuentro y no solo le permitió seguir ampliando su diferencia con el resto de los artilleros, sino también alcanzar una marca histórica: Mbappé igualó el récord de Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas del club blanco en convertir 59 goles en un año calendario.
El rendimiento del francés marca una clara diferencia en la pelea por el Pichichi. Su principal perseguidor es Ferran Torres, con 11 tantos, mientras que Vedat Muriqi aparece con 9. Más atrás se ubica Robert Lewandowski, quien recientemente volvió tras una lesión y suma 8 goles en el campeonato.
Por debajo de los primeros puestos, la tabla mostró mayor movimiento. Julián Álvarez, Cucho Hernández, Lamine Yamal y Raphinha alcanzaron los 7 goles, mientras que otros nombres importantes del torneo se mantienen expectantes en una lista que sigue abierta y con margen para cambios en la segunda mitad de la temporada.
Con este panorama, Mbappé no solo se perfila como el gran candidato al Pichichi, sino que también comienza a ilusionarse con la Bota de Oro, respaldado por números contundentes y una regularidad que lo distingue en el fútbol europeo.
Con un cierre ajustado y una actuación clave de Dennis Schröder, los Kings se impusieron 125-124 a los Rockets en tiempo extra.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.
El contrato del entrenador vence en los próximos días y una diferencia económica mantiene en suspenso su continuidad, pese a una temporada cargada de títulos.
El arquero podría salir de River a préstamo para tener continuidad. El Canalla ya inició gestiones formales y busca cerrar su regreso de cara a la Copa Libertadores 2026.
El Mundial 2026 y el enfoque de las casas de apuestas
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.
La cantante y bailarina le ganó a su rival de toda la vida en los medios. Mirá el video y todas las trompadas que se dieron.
El hijo de la expresidenta manifestó su agradecimiento a la militancia por la compañía y apoyo.
Washington endurece las restricciones contra el comercio venezolano y ya suma tres embarcaciones detenidas en menos de dos semanas.
Las centrales térmicas aportaron la mayor parte de la electricidad producida en el país, en una jornada de baja demanda y menor participación de renovables.
El Congreso entra en días clave para debatir el Presupuesto 2026, en un escenario de negociaciones intensas entre el Gobierno y la oposición.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.