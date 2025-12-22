La temporada de LaLiga ingresó en el parón invernal con un protagonista excluyente en la ofensiva: Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid volvió a convertir en la victoria 2-0 ante Sevilla y alcanzó los 18 goles en 17 fechas, consolidándose como líder absoluto de la tabla de goleadores.

El tanto llegó desde el punto penal en el cierre del encuentro y no solo le permitió seguir ampliando su diferencia con el resto de los artilleros, sino también alcanzar una marca histórica: Mbappé igualó el récord de Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas del club blanco en convertir 59 goles en un año calendario.

El rendimiento del francés marca una clara diferencia en la pelea por el Pichichi. Su principal perseguidor es Ferran Torres, con 11 tantos, mientras que Vedat Muriqi aparece con 9. Más atrás se ubica Robert Lewandowski, quien recientemente volvió tras una lesión y suma 8 goles en el campeonato.

Por debajo de los primeros puestos, la tabla mostró mayor movimiento. Julián Álvarez, Cucho Hernández, Lamine Yamal y Raphinha alcanzaron los 7 goles, mientras que otros nombres importantes del torneo se mantienen expectantes en una lista que sigue abierta y con margen para cambios en la segunda mitad de la temporada.

Con este panorama, Mbappé no solo se perfila como el gran candidato al Pichichi, sino que también comienza a ilusionarse con la Bota de Oro, respaldado por números contundentes y una regularidad que lo distingue en el fútbol europeo.