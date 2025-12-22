El futuro de Filipe Luis en Flamengo atraviesa horas decisivas. Luego de un 2025 inolvidable desde lo deportivo, la continuidad del entrenador aún no está asegurada debido a una traba contractual que mantiene en alerta a la dirigencia del club carioca.

La última temporada quedará marcada como una de las más exitosas en la historia reciente del Mengão. Bajo la conducción de Filipe Luis, el equipo conquistó el Brasileirao, el Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil y la Copa Libertadores, además de disputar la final de la Intercontinental, que se definió por penales frente al Paris Saint-Germain.

El ex lateral asumió el desafío con escasa experiencia como director técnico, pero rápidamente logró consolidar un proyecto competitivo, respaldado por resultados y una identidad clara de juego. Ese rendimiento le permitió ganarse el apoyo del plantel, de los hinchas y de los dirigentes en tiempo récord.

Sin embargo, el escenario se modificó en los últimos días. El contrato vigente vence en breve y, pese a que las conversaciones están en marcha, la renovación todavía no se cerró. Actualmente, el DT se encuentra de vacaciones en España, mientras que las negociaciones quedaron en manos de su representante, Jorge Mendes.

Según trascendió en medios brasileños, el principal obstáculo no está relacionado con la duración del vínculo, ya que Flamengo propone extenderlo hasta fines de 2027. El punto de conflicto es económico: desde el entorno del entrenador consideran que el nuevo contrato debe reflejar el ciclo multicampeón que acaba de finalizar.

Durante la última temporada, Filipe Luis fue el entrenador con el salario más bajo del Brasileirao, incluso por debajo de varios futbolistas del propio plantel. Por ese motivo, su cuerpo técnico entiende que corresponde una mejora salarial acorde a los logros obtenidos.

En este contexto, vuelve a aparecer la posibilidad de una salida al fútbol europeo. A mitad de año hubo sondeos concretos desde Turquía, con Fenerbahce entre los interesados. Por ahora, las partes continúan dialogando, aunque el acuerdo sigue sin cerrarse y los próximos días serán clave para definir el futuro del entrenador.