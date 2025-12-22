Brunson fue imparable y los Knicks derrotaron al Heat
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
El contrato del entrenador vence en los próximos días y una diferencia económica mantiene en suspenso su continuidad, pese a una temporada cargada de títulos.Deportes22/12/2025GASTON PAROLA
El futuro de Filipe Luis en Flamengo atraviesa horas decisivas. Luego de un 2025 inolvidable desde lo deportivo, la continuidad del entrenador aún no está asegurada debido a una traba contractual que mantiene en alerta a la dirigencia del club carioca.
La última temporada quedará marcada como una de las más exitosas en la historia reciente del Mengão. Bajo la conducción de Filipe Luis, el equipo conquistó el Brasileirao, el Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil y la Copa Libertadores, además de disputar la final de la Intercontinental, que se definió por penales frente al Paris Saint-Germain.
El ex lateral asumió el desafío con escasa experiencia como director técnico, pero rápidamente logró consolidar un proyecto competitivo, respaldado por resultados y una identidad clara de juego. Ese rendimiento le permitió ganarse el apoyo del plantel, de los hinchas y de los dirigentes en tiempo récord.
Sin embargo, el escenario se modificó en los últimos días. El contrato vigente vence en breve y, pese a que las conversaciones están en marcha, la renovación todavía no se cerró. Actualmente, el DT se encuentra de vacaciones en España, mientras que las negociaciones quedaron en manos de su representante, Jorge Mendes.
Según trascendió en medios brasileños, el principal obstáculo no está relacionado con la duración del vínculo, ya que Flamengo propone extenderlo hasta fines de 2027. El punto de conflicto es económico: desde el entorno del entrenador consideran que el nuevo contrato debe reflejar el ciclo multicampeón que acaba de finalizar.
Durante la última temporada, Filipe Luis fue el entrenador con el salario más bajo del Brasileirao, incluso por debajo de varios futbolistas del propio plantel. Por ese motivo, su cuerpo técnico entiende que corresponde una mejora salarial acorde a los logros obtenidos.
En este contexto, vuelve a aparecer la posibilidad de una salida al fútbol europeo. A mitad de año hubo sondeos concretos desde Turquía, con Fenerbahce entre los interesados. Por ahora, las partes continúan dialogando, aunque el acuerdo sigue sin cerrarse y los próximos días serán clave para definir el futuro del entrenador.
Con un cierre ajustado y una actuación clave de Dennis Schröder, los Kings se impusieron 125-124 a los Rockets en tiempo extra.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.
El delantero francés llegó a los 18 goles antes del receso, igualó una marca histórica y amplió su ventaja en la lucha por el Pichichi.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.
El arquero podría salir de River a préstamo para tener continuidad. El Canalla ya inició gestiones formales y busca cerrar su regreso de cara a la Copa Libertadores 2026.
El Mundial 2026 y el enfoque de las casas de apuestas
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.
La cantante y bailarina le ganó a su rival de toda la vida en los medios. Mirá el video y todas las trompadas que se dieron.
El hijo de la expresidenta manifestó su agradecimiento a la militancia por la compañía y apoyo.
Washington endurece las restricciones contra el comercio venezolano y ya suma tres embarcaciones detenidas en menos de dos semanas.
Las centrales térmicas aportaron la mayor parte de la electricidad producida en el país, en una jornada de baja demanda y menor participación de renovables.
El Congreso entra en días clave para debatir el Presupuesto 2026, en un escenario de negociaciones intensas entre el Gobierno y la oposición.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.