Anthony Joshua ganó una bolsa histórica tras noquear a Jake Paul, pero la doble carga impositiva en Estados Unidos y el Reino Unido recortará de manera significativa su ingreso final.
Deportes23/12/2025GASTON PAROLA
Ignacio “Nacho” Fernández fue presentado oficialmente este lunes como nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata, en lo que marcó su esperado regreso a la institución que lo vio nacer futbolísticamente. Visiblemente emocionado, el volante zurdo expresó su felicidad por volver a casa tras su paso por River Plate y el fútbol brasileño.
“Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de estar acá. Espero que sea un lindo año y poder disfrutarlo con mi familia, que siempre me apoya”, señaló Fernández durante la conferencia de prensa realizada en Estancia Chica.
El mediocampista firmó contrato por 12 meses y se sumará de inmediato al plantel tripero. En ese marco, valoró el presente futbolístico del equipo y el trabajo del cuerpo técnico: “Fernando Zaniratto acomodó muy bien el equipo y la idea es seguir por esa línea. Puedo aportar la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro, acompañar a los chicos y sumar desde donde me toque”.
Un regreso cargado de historia y sentimientos
En la previa de su presentación, Gimnasia anunció oficialmente su vuelta a través de dos videos publicados en redes sociales. El primero repasó los mejores momentos de su etapa inicial en el club, comenzando por su debut en Primera División el 2 de octubre de 2010, en el Bosque, frente a Argentinos Juniors.
Desde aquel estreno con la camiseta albiazul y el dorsal 33, Fernández disputó 93 partidos, convirtió 15 goles y fue una de las figuras del equipo que logró el ascenso en la temporada 2012/13. En 2016, fue transferido a River Plate por 2.700.000 dólares por el 70% de su pase.
El segundo video tuvo un fuerte componente emotivo: su hija Olivia, nacida en 2023, fue la protagonista de un clip en el que anunció con ternura: “Mi papá juega en el Lobo”, y hasta se animó a cantar parte de una canción tradicional del club platense.
El cierre de un ciclo y un nuevo comienzo
Días atrás, Fernández se había despedido de River con un mensaje sincero, donde reconoció sentimientos encontrados por no haber podido cerrar su etapa como lo había imaginado. Ahora, con la camiseta de Gimnasia nuevamente puesta, inicia un nuevo capítulo en su carrera, con la ilusión de aportar experiencia, liderazgo y jerarquía al equipo tripero.
