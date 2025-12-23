El fuerte impacto fiscal del triunfo de Joshua en Miami
Endrick, joven atacante del Real Madrid, está a un paso de continuar su carrera en el Olympique de Lyon. La operación se cerrará en condición de préstamo por seis meses, desde enero hasta junio de 2026, y no incluirá opción de compra.
Según informó el diario francés L'Équipe, el acuerdo entre ambos clubes se alcanzó este lunes y contempla un desembolso cercano al millón de euros por parte del conjunto francés, correspondiente a aproximadamente la mitad del salario del futbolista durante el período de la cesión.
La firma del contrato se concretaría en las próximas 24 horas. En Lyon, Endrick utilizará la camiseta número 9, un dorsal con historia en el club, que supo vestir el brasileño Sonny Anderson entre 1999 y 2003.
El delantero llega a un equipo que atraviesa un buen presente: el Lyon se ubica quinto en la Ligue 1 y lidera su grupo en la Europa League. Allí será dirigido por el portugués Paulo Fonseca y compartirá plantel con el argentino Nicolás Tagliafico.
En el Real Madrid, Endrick tuvo escasa participación durante la temporada, con apenas 11 minutos en cancha. En este contexto, la cesión apunta a que el atacante gane continuidad y ritmo competitivo, con la mirada puesta en una posible convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, torneo para el que ya suma 14 partidos con la selección brasileña.
Anthony Joshua ganó una bolsa histórica tras noquear a Jake Paul, pero la doble carga impositiva en Estados Unidos y el Reino Unido recortará de manera significativa su ingreso final.
