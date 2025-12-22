Brunson fue imparable y los Knicks derrotaron al Heat
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
Sacramento Kings consiguió un triunfo agónico este lunes por la madrugada al vencer 125-124 a los Houston Rockets en tiempo suplementario, en un partido intenso disputado en el Golden 1 Center.
El desarrollo fue parejo desde el inicio. Houston dominó buena parte de la primera mitad, apoyado en la efectividad de Alperen Sengun, máximo anotador de la visita con 28 puntos, mientras que Sacramento se mantuvo en juego gracias a la regularidad ofensiva de DeMar DeRozan, quien cerró la noche con 27 unidades.
En el último cuarto, los Kings reaccionaron y lograron igualar el marcador, forzando el tiempo extra tras un cierre cargado de tensión. Allí apareció la figura decisiva de Dennis Schröder, que manejó los tiempos del equipo, repartió 10 asistencias y fue determinante en las últimas posesiones para sellar la victoria local.
En el suplementario, Sacramento supo capitalizar los errores de Houston y sostuvo la ventaja mínima hasta la chicharra final. Los Kings también marcaron diferencias en los rebotes, con una clara superioridad 55 a 47, factor clave para inclinar la balanza en un duelo muy equilibrado.
Con este resultado, Sacramento sumó su séptima victoria de la temporada y busca cortar una racha irregular en la Conferencia Oeste, mientras que Houston, pese a la derrota, se mantiene en los puestos altos de la división Suroeste.
