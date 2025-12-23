Nacho Fernández regresó a Gimnasia y no pudo ocultar su emoción
El mediocampista de 35 años firmó contrato por 12 meses y volvió al club donde debutó en Primera División.
Deportes23/12/2025
El nocaut de Anthony Joshua sobre Jake Paul no solo tuvo repercusión deportiva. La pelea, disputada en el Kaseya Center, dejó al descubierto el fuerte impacto que tienen los impuestos en los grandes eventos del boxeo internacional.
El show generó una recaudación estimada en 184 millones de dólares, repartidos casi en partes iguales entre los protagonistas. De ese total, Joshua se quedó con una bolsa cercana a los 93 millones, una de las más altas de toda su carrera profesional.
Sin embargo, esa cifra es solo el monto bruto. Según un informe de Yahoo Sports, el británico debe tributar primero ante el fisco estadounidense por haberse presentado en Miami. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica una tasa del 37%, lo que implica una deducción aproximada de 34,4 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones citadas por SportBible.
A esa quita se suma luego el esquema impositivo del Reino Unido. La HMRC exige completar la carga hasta el 45% para ingresos de ese nivel, lo que representa unos 7,5 millones adicionales, más cerca de 1,9 millones en aportes a la Seguridad Social.
De esta manera, el balance final es contundente: de los 93 millones iniciales, Joshua conservaría alrededor de 49,2 millones de dólares, apenas un poco más de la mitad de la bolsa total. Un contraste marcado con la situación de su rival, que al residir y combatir en Florida —estado sin impuesto estatal a la renta— solo deberá tributar a nivel federal.
Más allá de las cifras, el excampeón mundial defendió el costado comercial del cruce y respondió a las críticas por enfrentar a un rival sin trayectoria clásica en el boxeo. “Ante todo, soy un luchador”, afirmó tras la pelea, y remarcó que siempre entendió al boxeo como un negocio en el que hay que “ganar dinero, trabajar duro y salir con la cabeza y las finanzas intactas”.
Con esta victoria, la número 29 de su carrera, Joshua ya empieza a mirar el futuro. En el horizonte vuelve a asomar la posibilidad de una megapelea frente a Tyson Fury, una rivalidad que sigue latente pese al anuncio de retiro del Gypsy King tras su derrota ante Oleksandr Usyk.
