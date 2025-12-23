Vietto negó una oferta de Racing y explicó su salida

Luciano Vietto confirmó que no continuará en Racing Club la próxima temporada y desmintió que haya existido una propuesta formal del club para renovar su contrato. Además, se refirió a su relación con el entrenador Gustavo Costas, con quien reconoció marcadas diferencias desde lo futbolístico.

“Se dijo que no acepté una rebaja salarial o un contrato por productividad, pero no es así. No hubo ninguna oferta. Me avisaron de un momento para otro”, expresó el delantero de 32 años, quien remarcó que su deseo era retirarse en la institución. “Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, y cuesta procesarlo”, agregó.

En ese marco, Vietto sostuvo que entiende la decisión dirigencial y aclaró que no guarda rencores. “La dirigencia está en su derecho. Siempre le voy a desear lo mejor a Racing”, señaló, aunque admitió que el desenlace fue distinto a lo que había imaginado para el cierre de su carrera.

Por otro lado, el atacante hizo referencia a su escasa participación en el último Torneo Clausura y apuntó al criterio del cuerpo técnico. “Después del partido con Boca ya estaba disponible. Si no entré fue por decisión del entrenador, no porque estuviera roto o no pudiera jugar”, afirmó.

También se refirió a los problemas físicos que lo marginaron de varios encuentros durante el año. Vietto aclaró que no padece lesiones crónicas y explicó que atravesó un período complejo por un desgarro en el sóleo y una lumbalgia, cuya recuperación se extendió por cuestiones médicas y autorizaciones. “Desde que me recuperé, estuve a disposición”, aseguró.

Sobre su vínculo con Costas, fue claro: “En lo futbolístico somos polos opuestos y no me ayudó mucho a la hora de entrar a la cancha. No lo culpo, solo explico cómo me sentí. Es un técnico que le dio mucho a Racing, pero por mis características no me favoreció”.

Vietto había regresado a Racing a mediados de 2024 tras su paso por el fútbol europeo, con antecedentes en clubes como Atlético de Madrid y Sevilla FC. En esta segunda etapa levantó dos títulos internacionales y disputó 39 partidos, con ocho goles anotados. En total, sumando ambos ciclos, jugó 112 encuentros oficiales con la camiseta albiceleste, marcó 26 tantos y aportó ocho asistencias.