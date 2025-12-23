Vietto negó una oferta de Racing y explicó su salida

El fuerte impacto fiscal del triunfo de Joshua en Miami
Anthony Joshua ganó una bolsa histórica tras noquear a Jake Paul, pero la doble carga impositiva en Estados Unidos y el Reino Unido recortará de manera significativa su ingreso final.
El delantero confirmó que no seguirá en la Academia, desmintió versiones sobre una renovación y reconoció diferencias futbolísticas con Gustavo Costas.Deportes23/12/2025GASTON PAROLA
Luciano Vietto confirmó que no continuará en Racing Club la próxima temporada y desmintió que haya existido una propuesta formal del club para renovar su contrato. Además, se refirió a su relación con el entrenador Gustavo Costas, con quien reconoció marcadas diferencias desde lo futbolístico.
“Se dijo que no acepté una rebaja salarial o un contrato por productividad, pero no es así. No hubo ninguna oferta. Me avisaron de un momento para otro”, expresó el delantero de 32 años, quien remarcó que su deseo era retirarse en la institución. “Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, y cuesta procesarlo”, agregó.
En ese marco, Vietto sostuvo que entiende la decisión dirigencial y aclaró que no guarda rencores. “La dirigencia está en su derecho. Siempre le voy a desear lo mejor a Racing”, señaló, aunque admitió que el desenlace fue distinto a lo que había imaginado para el cierre de su carrera.
Por otro lado, el atacante hizo referencia a su escasa participación en el último Torneo Clausura y apuntó al criterio del cuerpo técnico. “Después del partido con Boca ya estaba disponible. Si no entré fue por decisión del entrenador, no porque estuviera roto o no pudiera jugar”, afirmó.
También se refirió a los problemas físicos que lo marginaron de varios encuentros durante el año. Vietto aclaró que no padece lesiones crónicas y explicó que atravesó un período complejo por un desgarro en el sóleo y una lumbalgia, cuya recuperación se extendió por cuestiones médicas y autorizaciones. “Desde que me recuperé, estuve a disposición”, aseguró.
Sobre su vínculo con Costas, fue claro: “En lo futbolístico somos polos opuestos y no me ayudó mucho a la hora de entrar a la cancha. No lo culpo, solo explico cómo me sentí. Es un técnico que le dio mucho a Racing, pero por mis características no me favoreció”.
Vietto había regresado a Racing a mediados de 2024 tras su paso por el fútbol europeo, con antecedentes en clubes como Atlético de Madrid y Sevilla FC. En esta segunda etapa levantó dos títulos internacionales y disputó 39 partidos, con ocho goles anotados. En total, sumando ambos ciclos, jugó 112 encuentros oficiales con la camiseta albiceleste, marcó 26 tantos y aportó ocho asistencias.
Anthony Joshua ganó una bolsa histórica tras noquear a Jake Paul, pero la doble carga impositiva en Estados Unidos y el Reino Unido recortará de manera significativa su ingreso final.
El mediocampista de 35 años firmó contrato por 12 meses y volvió al club donde debutó en Primera División.
El delantero brasileño será cedido al Olympique de Lyon hasta junio de 2026, sin opción de compra, con el objetivo de sumar minutos y rodaje en Europa.
El club de Lionel Messi analiza incorporar al volante argentino del Real Betis en el próximo mercado de pases.
El club apunta a sumar dos delanteros del exterior para fortalecer el frente ofensivo de cara a la próxima Copa Libertadores.
El Millonario ofertó USD 2 millones por el 50% del pase del defensor y propuso la cesión de Sebastián Boselli. La decisión ahora depende del jugador uruguayo y del Ciclón.
El Bicho enfrentará a Barcelona de Ecuador en la fase 2 de la Copa Libertadores. La revancha se jugará en La Paternal.
La Academia intensificó las gestiones con Huracán y quedó a detalles de acordar la transferencia del volante estadounidense, una de las figuras del Globo en 2025.
El arquero podría salir de River a préstamo para tener continuidad. El Canalla ya inició gestiones formales y busca cerrar su regreso de cara a la Copa Libertadores 2026.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.
Con un cierre ajustado y una actuación clave de Dennis Schröder, los Kings se impusieron 125-124 a los Rockets en tiempo extra.
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.