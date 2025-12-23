El fuerte impacto fiscal del triunfo de Joshua en Miami
El club de Lionel Messi analiza incorporar al volante argentino del Real Betis en el próximo mercado de pases.Deportes23/12/2025GASTON PAROLA
Desde la llegada de Lionel Messi, Inter Miami se transformó en un destino recurrente para futbolistas argentinos. En ese contexto, el conjunto de la MLS puso la mira en Giovani Lo Celso, actual mediocampista del Real Betis.
El rosarino tiene contrato vigente con el club español hasta 2028 y, según trascendió, desde Estados Unidos ya hubo un primer sondeo con una propuesta salarial elevada. Por el momento, no llegó una oferta formal a la institución andaluza, aunque el piso de la negociación comenzaría en torno a los cinco millones de euros.
En la actual temporada de La Liga, Lo Celso arrancó como titular, pero en las últimas semanas perdió algo de protagonismo. Hasta aquí disputó 20 partidos oficiales, con un balance de dos goles y dos asistencias, y continúa siendo una alternativa para el entrenador Manuel Pellegrini.
De concretarse la operación, Inter Miami sumaría a otro campeón del mundo y alcanzaría ocho futbolistas argentinos en su plantel, junto a Messi, Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Óscar Ustari. Además, el club analiza otras opciones en el mercado, mientras define su estrategia para la próxima temporada.
