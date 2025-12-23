El fuerte impacto fiscal del triunfo de Joshua en Miami
Anthony Joshua ganó una bolsa histórica tras noquear a Jake Paul, pero la doble carga impositiva en Estados Unidos y el Reino Unido recortará de manera significativa su ingreso final.
El club apunta a sumar dos delanteros del exterior para fortalecer el frente ofensivo de cara a la próxima Copa Libertadores.Deportes23/12/2025GASTON PAROLA
Boca Juniors ya comenzó a trazar su estrategia para el mercado de pases con un objetivo concreto: llegar al 2026 con mayor poder de fuego en ofensiva. Con la Copa Libertadores como principal desafío, la dirigencia considera prioritario reforzar el ataque y ampliar las variantes disponibles para el cuerpo técnico.
La salida de Miguel Borja del radar xeneize, quien finalmente optó por continuar su carrera en Cruz Azul, obligó a reordenar el plan inicial sin modificar la idea central. En ese contexto, en Brandsen 805 sostienen que la necesidad de sumar un centrodelantero sigue vigente.
Tras avanzar en la incorporación del extremo colombiano Marino Hinestroza, la mirada ahora se posa en el mercado internacional. Según trascendió, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme busca sumar dos atacantes extranjeros: un “9” clásico y otro futbolista con capacidad para moverse por zonas cercanas al área.
La decisión responde también al análisis del rendimiento interno. Miguel Merentiel fue el sostén ofensivo durante gran parte de la temporada y terminó como goleador del equipo, mientras que el resto de los delanteros no logró regularidad ni cifras que aporten tranquilidad a futuro.
Uno de los casos que genera mayor atención es el de Edinson Cavani. El uruguayo, clave en 2024, atravesó un 2025 marcado por lesiones y falta de continuidad, con apenas 24 partidos disputados y cinco goles convertidos. A su vez, Milton Giménez cerró el año con una sequía prolongada y sin peso en momentos decisivos.
En paralelo, Boca sigue de cerca la evolución de Valentino Simoni, una de las figuras de la Reserva campeona, quien comenzará la pretemporada con el plantel profesional el 3 de enero. No obstante, su futuro podría estar ligado a un préstamo para sumar rodaje.
Con este panorama, el Xeneize busca llegar al 2026 con un ataque más competitivo, capaz de responder a las exigencias del plano local y, especialmente, del desafío continental.
Anthony Joshua ganó una bolsa histórica tras noquear a Jake Paul, pero la doble carga impositiva en Estados Unidos y el Reino Unido recortará de manera significativa su ingreso final.
El mediocampista de 35 años firmó contrato por 12 meses y volvió al club donde debutó en Primera División.
El delantero brasileño será cedido al Olympique de Lyon hasta junio de 2026, sin opción de compra, con el objetivo de sumar minutos y rodaje en Europa.
El club de Lionel Messi analiza incorporar al volante argentino del Real Betis en el próximo mercado de pases.
El delantero confirmó que no seguirá en la Academia, desmintió versiones sobre una renovación y reconoció diferencias futbolísticas con Gustavo Costas.
El Millonario ofertó USD 2 millones por el 50% del pase del defensor y propuso la cesión de Sebastián Boselli. La decisión ahora depende del jugador uruguayo y del Ciclón.
El Bicho enfrentará a Barcelona de Ecuador en la fase 2 de la Copa Libertadores. La revancha se jugará en La Paternal.
La Academia intensificó las gestiones con Huracán y quedó a detalles de acordar la transferencia del volante estadounidense, una de las figuras del Globo en 2025.
El arquero podría salir de River a préstamo para tener continuidad. El Canalla ya inició gestiones formales y busca cerrar su regreso de cara a la Copa Libertadores 2026.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.
Con un cierre ajustado y una actuación clave de Dennis Schröder, los Kings se impusieron 125-124 a los Rockets en tiempo extra.
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.