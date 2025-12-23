Boca Juniors ya comenzó a trazar su estrategia para el mercado de pases con un objetivo concreto: llegar al 2026 con mayor poder de fuego en ofensiva. Con la Copa Libertadores como principal desafío, la dirigencia considera prioritario reforzar el ataque y ampliar las variantes disponibles para el cuerpo técnico.

La salida de Miguel Borja del radar xeneize, quien finalmente optó por continuar su carrera en Cruz Azul, obligó a reordenar el plan inicial sin modificar la idea central. En ese contexto, en Brandsen 805 sostienen que la necesidad de sumar un centrodelantero sigue vigente.

Tras avanzar en la incorporación del extremo colombiano Marino Hinestroza, la mirada ahora se posa en el mercado internacional. Según trascendió, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme busca sumar dos atacantes extranjeros: un “9” clásico y otro futbolista con capacidad para moverse por zonas cercanas al área.

La decisión responde también al análisis del rendimiento interno. Miguel Merentiel fue el sostén ofensivo durante gran parte de la temporada y terminó como goleador del equipo, mientras que el resto de los delanteros no logró regularidad ni cifras que aporten tranquilidad a futuro.

Uno de los casos que genera mayor atención es el de Edinson Cavani. El uruguayo, clave en 2024, atravesó un 2025 marcado por lesiones y falta de continuidad, con apenas 24 partidos disputados y cinco goles convertidos. A su vez, Milton Giménez cerró el año con una sequía prolongada y sin peso en momentos decisivos.

En paralelo, Boca sigue de cerca la evolución de Valentino Simoni, una de las figuras de la Reserva campeona, quien comenzará la pretemporada con el plantel profesional el 3 de enero. No obstante, su futuro podría estar ligado a un préstamo para sumar rodaje.

Con este panorama, el Xeneize busca llegar al 2026 con un ataque más competitivo, capaz de responder a las exigencias del plano local y, especialmente, del desafío continental.