Luego de cerrar las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, River Plate continúa activo en el mercado de pases y avanzó formalmente por Jhohan Romaña, actual marcador central de San Lorenzo.

La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo presentó una propuesta de 2 millones de dólares por el 50% del pase del defensor colombiano, sumando como parte de la negociación el préstamo de Sebastián Boselli, futbolista uruguayo que pertenece al plantel de River.

En Núñez consideran que los números están alineados con las pretensiones económicas del Ciclón, aunque el punto clave pasa por la postura del propio Boselli, quien deberá definir si acepta llegar al equipo que conduce Damián Ayude.

River busca reforzar la zaga central ante un escenario de reestructuración defensiva. Hoy, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero aparecen como las principales opciones en el puesto, mientras que la prolongada lesión de Germán Pezzella y la salida de Paulo Díaz obligaron al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo a salir al mercado.

Romaña, de buen rendimiento en San Lorenzo, encaja en el perfil que pretende el entrenador: defensor con experiencia en el fútbol argentino, presente competitivo y margen de crecimiento. De concretarse la operación, se convertiría en el tercer refuerzo de River de cara a la temporada 2026.