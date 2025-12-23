Investigan una mansión en Pilar vinculada a Pablo Toviggino
El juez Marcelo Aguinsky habilitó la feria judicial para avanzar en una causa por presunto lavado de dinero. El expediente analiza el origen de los fondos y posibles testaferros.
El Millonario ofertó USD 2 millones por el 50% del pase del defensor y propuso la cesión de Sebastián Boselli. La decisión ahora depende del jugador uruguayo y del Ciclón.Deportes23/12/2025GASTON PAROLA
Luego de cerrar las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, River Plate continúa activo en el mercado de pases y avanzó formalmente por Jhohan Romaña, actual marcador central de San Lorenzo.
La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo presentó una propuesta de 2 millones de dólares por el 50% del pase del defensor colombiano, sumando como parte de la negociación el préstamo de Sebastián Boselli, futbolista uruguayo que pertenece al plantel de River.
En Núñez consideran que los números están alineados con las pretensiones económicas del Ciclón, aunque el punto clave pasa por la postura del propio Boselli, quien deberá definir si acepta llegar al equipo que conduce Damián Ayude.
River busca reforzar la zaga central ante un escenario de reestructuración defensiva. Hoy, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero aparecen como las principales opciones en el puesto, mientras que la prolongada lesión de Germán Pezzella y la salida de Paulo Díaz obligaron al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo a salir al mercado.
Romaña, de buen rendimiento en San Lorenzo, encaja en el perfil que pretende el entrenador: defensor con experiencia en el fútbol argentino, presente competitivo y margen de crecimiento. De concretarse la operación, se convertiría en el tercer refuerzo de River de cara a la temporada 2026.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.
El Xeneize acordó la llegada del extremo colombiano, campeón con Atlético Nacional, por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Velocidad, desborde y desequilibrio para un puesto a potenciar.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
El veto a las casas de apuestas en las camisetas obligará a los clubes ingleses a redefinir su modelo comercial desde la temporada 2026/27.
El representante del goleador polaco mantendrá reuniones con dirigentes del fútbol saudí. Barcelona aún no definió si buscará renovar su contrato.
La inflamación crónica se consolida como un factor central para evaluar el riesgo cardiovascular, según nuevas recomendaciones científicas que proponen ampliar los controles médicos tradicionales.
La llegada de nuevos refuerzos en la mitad de la cancha reconfigura el panorama del ex Talleres, que hoy aparece más cerca de la defensa que del mediocampo.
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
El animal había quedado enganchado en alambres con púas en Venado Tuerto y fue asistido por personal municipal.