La Justicia rechazó el pedido de Moretti en San Lorenzo
23/12/2025 GASTON PAROLA
En el estadio Nuevo Gasómetro se desarrolló este lunes una Asamblea Extraordinaria de San Lorenzo que terminó con la proclamación de un nuevo gobierno transitorio. Con la presencia de 79 asambleístas, Sergio Costantino fue elegido presidente por una diferencia ajustada y ejercerá el cargo hasta la realización de las elecciones anticipadas previstas para mayo del próximo año.
La votación arrojó 35 votos para Costantino, 31 para Matías Lammens, dos para César Francis y 11 abstenciones, en una jornada extensa y atravesada por discusiones internas. De esta manera, Costantino se impuso por apenas cuatro votos y asumirá en un contexto institucional delicado.
El nuevo mandatario estará acompañado por Valeria Carta Moglietta como vicepresidenta. Ambos integran un espacio con antecedentes en gestiones anteriores del club, ya que Costantino formó parte de los gobiernos de Lammens y Marcelo Tinelli, y en 2023 había sido candidato presidencial, lo que le permitió ingresar como vocal por la minoría.
En su primer mensaje tras la proclamación, Costantino llamó a la unidad y a la pacificación institucional. “San Lorenzo necesita dejar de lado los egos y trabajar en conjunto para salir adelante. A partir de mañana vamos a convocar a Comisión Directiva para repartir los cargos”, expresó ante los asambleístas.
La Asamblea también resolvió la fecha de las elecciones extraordinarias. Mediante voto nominal, se definió que los comicios se realizarán el sábado 30 de mayo de 2026, opción que se impuso por 44 votos frente a la alternativa del 28 de noviembre, que obtuvo 34 adhesiones. El futuro presidente electo completará el mandato hasta diciembre de 2027.
En paralelo, continúa abierta la instancia judicial iniciada por Marcelo Moretti, quien presentó una impugnación por la acefalía declarada semanas atrás. A la espera de esa resolución, Costantino se convirtió en el sexto presidente de San Lorenzo en lo que va del año, reflejo de la inestabilidad que atraviesa la institución.
Durante las próximas horas se espera una reunión de Comisión Directiva para definir la distribución de cargos del equipo que gobernará el club hasta mayo.
