Brunson fue imparable y los Knicks derrotaron al Heat

Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.

Con una actuación sobresaliente de Jalen Brunson, New York Knicks se impuso este domingo por la noche a Miami Heat por 132 a 125, en un partido disputado en el Madison Square Garden, ante más de 19.800 espectadores.

El base de los Knicks fue la gran figura del encuentro y protagonizó la mejor actuación individual de la temporada al convertir 47 puntos, con una planilla impecable desde la línea de libres (11/11), además de sumar 8 asistencias sin pérdidas en 38 minutos de juego.

El desarrollo fue intenso y cambiante. Miami comenzó mejor, apoyado en la tarea del joven Kel’el Ware, quien aportó 28 puntos y 19 rebotes, pero New York respondió con un alto nivel colectivo y una efectividad superior, especialmente desde el perímetro, donde marcó el 53% de sus lanzamientos de tres puntos.

En el tercer cuarto, los Knicks lograron quebrar el trámite con un parcial favorable, liderados por Brunson y el aporte clave de Josh Hart en ambos costados de la cancha. A pesar del intento de reacción del Heat en el cierre, el local manejó mejor los tiempos y cerró el juego con autoridad.

Con este triunfo, New York estiró su gran presente como local y alcanzó un registro de 20 victorias y solo 8 derrotas en la temporada, mientras que Miami quedó con marca de 15-14 y continúa mostrando irregularidad fuera de casa.

