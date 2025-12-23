El Ejército de Estados Unidos hundió este lunes una embarcación de perfil bajo sospechada de transportar drogas en aguas internacionales del Pacífico oriental, en un operativo que terminó con la muerte de un hombre a bordo.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos, la acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur tras una orden directa del secretario de Defensa, Pete Hegseth. El organismo calificó la intervención como un “ataque cinético letal”.

De acuerdo a la información oficial, la embarcación navegaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba vinculada a operaciones ilegales. Las autoridades estadounidenses señalaron que la lancha era operada por organizaciones catalogadas como terroristas y confirmaron la muerte de uno de sus tripulantes, identificado como narcoterrorista.

Desde principios de septiembre, el Pentágono informó que ya fueron hundidas más de 29 embarcaciones similares en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, con un saldo de al menos 105 personas fallecidas en este tipo de operativos.