Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pacífico
La embarcación circulaba por rutas habituales del narcotráfico en aguas internacionales. El operativo dejó un muerto.
El Sumo Pontífice sostuvo que la acumulación desmedida de riqueza profundiza la desigualdad y pidió poner a la persona en el centro del sistema económico.Internacionales20/12/2025Oscar A Canavese
El Papa León XIV advirtió que la riqueza en el mundo se encuentra “concentrada de forma injusta” y afirmó que esta situación genera profundas desigualdades sociales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.
Durante su mensaje, el Pontífice remarcó que el crecimiento económico no puede medirse únicamente en términos de acumulación de capital, sino que debe evaluarse por su impacto real en la vida de las personas. En ese sentido, señaló que millones de familias quedan excluidas de los beneficios del desarrollo, mientras una minoría concentra recursos de manera desproporcionada.
Además, León XIV llamó a repensar el funcionamiento de los sistemas financieros y productivos, promoviendo una economía más solidaria, inclusiva y orientada al bien común. Según expresó, el desafío actual es lograr que el progreso llegue a todos y no solo a quienes ya tienen mayores oportunidades.
Por último, el Papa insistió en la necesidad de fortalecer los valores de la justicia social, la responsabilidad colectiva y la dignidad humana, como pilares para construir sociedades más equilibradas y con mayor cohesión social.
La embarcación circulaba por rutas habituales del narcotráfico en aguas internacionales. El operativo dejó un muerto.
La explosión ocurrió en el sur de la capital rusa y provocó la muerte de un alto mando militar. Las autoridades investigan un posible atentado.
Postales impactantes del invierno extremo en el Lejano Oriente ruso comenzaron a circular en las últimas horas y reflejan con crudeza el rigor del clima en esa región del mundo.
Washington endurece las restricciones contra el comercio venezolano y ya suma tres embarcaciones detenidas en menos de dos semanas.
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.
El presidente de Estados Unidos mantuvo abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela y anticipó nuevas incautaciones de embarcaciones vinculadas al chavismo.
El mediocampista de 35 años firmó contrato por 12 meses y volvió al club donde debutó en Primera División.
Anthony Joshua ganó una bolsa histórica tras noquear a Jake Paul, pero la doble carga impositiva en Estados Unidos y el Reino Unido recortará de manera significativa su ingreso final.
Desde este mercado de pases, el club dejó atrás los montajes tradicionales y apuesta a una comunicación más institucional.
La Academia tomó contacto con el entorno del delantero, mientras el Xeneize analiza consultar por el lateral izquierdo pensando en el 2026.
La dirigencia de Boca Juniors avanzó con la depuración del plantel y les informó a Martegani, Janson, Briasco y Orsini que no están en los planes para la próxima temporada.
El representante del mediocampista aseguró que nunca hubo un llamado formal para renovar su contrato y habló de una falta de respeto. Racing ya realizó un sondeo.
El delantero cordobés tiene todo acordado para sumarse al club peruano y ocupar el lugar que dejó Hernán Barcos, uno de los goleadores históricos del equipo.
A cuatro años de Qatar, resurgen paralelismos históricos y cábalas que vuelven a alimentar la fe futbolera rumbo al Mundial 2026.