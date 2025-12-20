El Papa León XIV advirtió que la riqueza en el mundo se encuentra “concentrada de forma injusta” y afirmó que esta situación genera profundas desigualdades sociales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

Durante su mensaje, el Pontífice remarcó que el crecimiento económico no puede medirse únicamente en términos de acumulación de capital, sino que debe evaluarse por su impacto real en la vida de las personas. En ese sentido, señaló que millones de familias quedan excluidas de los beneficios del desarrollo, mientras una minoría concentra recursos de manera desproporcionada.

Además, León XIV llamó a repensar el funcionamiento de los sistemas financieros y productivos, promoviendo una economía más solidaria, inclusiva y orientada al bien común. Según expresó, el desafío actual es lograr que el progreso llegue a todos y no solo a quienes ya tienen mayores oportunidades.

Por último, el Papa insistió en la necesidad de fortalecer los valores de la justicia social, la responsabilidad colectiva y la dignidad humana, como pilares para construir sociedades más equilibradas y con mayor cohesión social.