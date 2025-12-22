Las imágenes más sorprendentes del crudo invierno en Rusia

Las fotografías fueron tomadas en la ciudad portuaria de Vladivostok, ubicada en el extremo oriental de Rusia, donde la combinación de bajas temperaturas y humedad marina generó formaciones de carámbanos y verdaderas cascadas de hielo sobre estructuras urbanas.



Según informó la agencia Xinhua, el fenómeno se produjo cuando la brisa proveniente del mar transportó vapor de agua que, al entrar en contacto con farolas, barandillas y otros elementos de la vía pública, se congeló de manera casi instantánea.

Las imágenes, captadas el 19 de diciembre y difundidas durante el fin de semana, muestran cómo el invierno en esa zona del Lejano Oriente transforma el paisaje cotidiano en escenarios cubiertos de hielo, una postal habitual para los habitantes locales pero que sigue sorprendiendo por su intensidad visual.



Las condiciones climáticas extremas, propias de esta época del año, convierten al puerto y sus alrededores en un entorno donde la naturaleza impone su ritmo y deja imágenes que recorren el mundo.