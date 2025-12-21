EE.UU. intercepta un tercer buque petrolero cerca de Venezuela y refuerza el bloqueo

Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pacífico
Washington endurece las restricciones contra el comercio venezolano y ya suma tres embarcaciones detenidas en menos de dos semanas.Internacionales21/12/2025Oscar A Canavese
Las autoridades de Estados Unidos interceptaron un tercer buque petrolero en las inmediaciones de Venezuela, como parte de una serie de operativos navales destinados a reforzar el control marítimo en la región del Caribe.
Según se informó oficialmente, la embarcación fue detenida durante una operación de vigilancia y control, en el marco de las sanciones vigentes que Washington mantiene sobre el sector energético venezolano. El procedimiento se suma a otras dos intercepciones realizadas en los últimos días, lo que marca un endurecimiento de la estrategia estadounidense.
Desde el gobierno norteamericano señalaron que estas acciones buscan evitar maniobras destinadas a eludir las sanciones internacionales, especialmente aquellas vinculadas a la comercialización de petróleo. En este contexto, el despliegue naval se mantiene activo en puntos considerados estratégicos.
Por su parte, desde Caracas cuestionaron el accionar de Estados Unidos y lo calificaron como una medida de presión que afecta la soberanía y el comercio del país. La situación vuelve a elevar la tensión diplomática entre ambos gobiernos y genera preocupación en el plano regional.
Analistas internacionales advierten que este tipo de operativos podría tener impacto en el comercio energético y en la estabilidad del Caribe, en un escenario ya marcado por conflictos políticos y económicos.
