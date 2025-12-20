El Papa León XIV cuestionó la concentración de la riqueza
El Sumo Pontífice sostuvo que la acumulación desmedida de riqueza profundiza la desigualdad y pidió poner a la persona en el centro del sistema económico.
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.Internacionales20/12/2025Oscar A Canavese
El escenario internacional atraviesa días de alta exposición mediática y mensajes cruzados. En ese marco, Nicolás Maduro volvió a quedar en el centro de la escena, no solo por la situación política de Venezuela sino también por su inesperada viralización en redes sociales, donde distintos usuarios lo convirtieron en meme en medio de un clima de creciente tensión.
Desde Estados Unidos, el gobierno mantiene un discurso cada vez más firme respecto al régimen venezolano. Si bien no hay anuncios oficiales de acciones inmediatas, distintos analistas coinciden en que Washington se prepara para escenarios más duros en materia diplomática y estratégica, en un contexto regional sensible.
Mientras tanto, en otro plano del tablero internacional, el Mercosur continúa avanzando en su agenda externa. Lejos del foco puesto en Venezuela, el bloque regional mantiene negociaciones abiertas con la Unión Europea, con la intención de sostener acuerdos comerciales y políticos que le permitan ganar previsibilidad en un mundo atravesado por conflictos y tensiones geopolíticas.
Este contraste deja al descubierto una postal particular: por un lado, la incertidumbre política y el uso simbólico de las redes sociales como termómetro del humor global; por otro, los intentos de los bloques regionales por sostener el diálogo y la integración económica en medio de un escenario internacional cada vez más fragmentado.
El Sumo Pontífice sostuvo que la acumulación desmedida de riqueza profundiza la desigualdad y pidió poner a la persona en el centro del sistema económico.
El presidente de Estados Unidos mantuvo abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela y anticipó nuevas incautaciones de embarcaciones vinculadas al chavismo.
La decisión se tomó luego de que se confirmara que el autor de los ataques en Brown y el MIT había ingresado a Estados Unidos mediante el programa de visas de diversidad.
El presidente de Estados Unidos volvió a exigir la devolución de bienes nacionalizados y ordenó un bloqueo total a petroleros sancionados que operen con Venezuela.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que el país no entregará recursos energéticos sin una transacción legítima y apuntó contra Estados Unidos y aliados.
El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que endurece la lucha contra el fentanilo, mientras evalúa aliviar restricciones sobre la marihuana.
En medio de la búsqueda de un delantero, el máximo goleador de la historia xeneize elogió al atacante de San Lorenzo y analizó el rol actual del puesto.
El Lobo mendocino se prepara para un hecho histórico: jugar por primera vez en la Liga Profesional. Mientras define salidas y refuerzos, la dirigencia apunta a un nombre fuerte del fútbol argentino.
La Liga Profesional difundió el equipo ideal del torneo con fuerte presencia del campeón Estudiantes, figuras mundialistas y dos nombres de Boca, mientras River quedó completamente afuera.
El club de Junín compró el 70% del pase del colombiano Jhon Rentería, negocia el regreso de Gabriel Alanís y trabaja para la continuidad de Juan Manuel Insaurralde.
El Granate, campeón de la Sudamericana, enfrentará al Flamengo en una serie de ida y vuelta que se jugará entre el 19 y el 26 de febrero.
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
La decisión se tomó luego de que se confirmara que el autor de los ataques en Brown y el MIT había ingresado a Estados Unidos mediante el programa de visas de diversidad.
El presidente de Estados Unidos mantuvo abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela y anticipó nuevas incautaciones de embarcaciones vinculadas al chavismo.