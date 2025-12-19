Trump suspendió la lotería de green cards tras un tiroteo
La decisión se tomó luego de que se confirmara que el autor de los ataques en Brown y el MIT había ingresado a Estados Unidos mediante el programa de visas de diversidad.
El presidente de Estados Unidos mantuvo abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela y anticipó nuevas incautaciones de embarcaciones vinculadas al chavismo.Internacionales19/12/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no descarta un enfrentamiento armado con Venezuela, en el marco de la creciente presión de su administración sobre la dictadura de Nicolás Maduro. La declaración fue realizada durante una entrevista telefónica con NBC News.
“No lo descarto”, respondió el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra, y confirmó que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados al país sudamericano. En ese sentido, adelantó que Estados Unidos mantendrá su política de bloqueo sobre embarcaciones sancionadas que ingresan o salen de puertos venezolanos.
En los últimos días, la Casa Blanca intensificó su ofensiva contra el régimen chavista. Según fuentes oficiales, se ordenó un bloqueo a los petroleros sancionados y se concretó la incautación de un buque cerca de las costas venezolanas. Además, se llevaron a cabo operativos contra embarcaciones que Washington vincula con el narcotráfico, acciones que, de acuerdo a datos oficiales, dejaron más de cien personas fallecidas.
Consultado sobre si su objetivo final es derrocar a Maduro, Trump evitó dar una respuesta directa y se limitó a señalar: “Él sabe exactamente lo que quiero”. También sostuvo que habrá nuevas incautaciones y advirtió que los buques que intenten navegar “volverán a uno de nuestros puertos”.
En el plano interno, el presidente defendió sus políticas económicas durante un discurso nacional, donde anunció el pago de un bono único de USD 1.776 para cerca de 1,5 millones de miembros de las fuerzas armadas, en el marco de los casi 250 años de la fundación del país.
Trump aseguró que los pagos se realizarán en el corto plazo, aunque desde el Senado aclararon que el financiamiento proviene de fondos destinados originalmente a vivienda militar y no de la recaudación por aranceles, como afirmó el mandatario.
El jefe de Estado también se refirió al sistema de salud, con fuertes críticas a las compañías aseguradoras, y planteó la posibilidad de que los ciudadanos compren sus propios seguros de salud. En ese contexto, minimizó el futuro de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y afirmó que “se derogará sola” por el aumento de costos.
De cara a las elecciones legislativas de noviembre, Trump expresó su confianza en que el Partido Republicano conservará el control del Congreso, un escenario clave para la gobernabilidad de su administración.
