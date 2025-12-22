Un violento atentado sacudió este lunes a Moscú, donde un coche bomba explotó en la vía pública y causó la muerte del teniente general ruso Fanil Sarvarov, confirmaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en la calle Yasenevaya, al sur de la capital, cuando un artefacto explosivo colocado debajo de un automóvil fue detonado, según informó el Comité de Investigación de Rusia.

Sarvarov se desempeñaba como jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. De acuerdo con la información oficial, el general falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas tras la explosión.

En este marco, las autoridades rusas iniciaron una investigación para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades. Entre las hipótesis que se analizan figura la posible participación de los servicios especiales de Ucrania, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.

El atentado se produce en un contexto de alta tensión entre Moscú y Kiev, en medio del conflicto armado que se extiende desde 2022 y que ya ha tenido episodios de violencia fuera del frente de batalla.