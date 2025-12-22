Nueva Colonia de Verano para adultos mayores
Durante enero se desarrollará una nueva edición en el Balneario El Edén, con actividades recreativas, físicas y de integración.
La Justicia impuso tres años de prisión efectiva por un caso de abigeato ocurrido en un criadero porcino de la localidad.Teodelina22/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un hombre fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber participado del robo y la faena clandestina de seis lechones en un establecimiento rural de la localidad de Teodelina.
El condenado es Matías Enrique Weber, de 33 años, conocido como “Cacho”, quien actuó junto a un cómplice y fue hallado penalmente responsable del delito de abigeato simple en calidad de coautor. La causa fue investigada por la Unidad Fiscal del Distrito Judicial N°3, con sede en Venado Tuerto, bajo la conducción del fiscal Iván Raposo.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de agosto de 2024, cuando Weber y Marcos Adrián Diez ingresaron a un criadero de cerdos ubicado a unos tres kilómetros del casco urbano. Según se acreditó en la investigación, rompieron una lona y levantaron el tejido de uno de los galpones para sustraer seis lechones de aproximadamente 25 kilos cada uno.
Tras el robo, los animales fueron faenados en el lugar, y los restos abandonados en las inmediaciones del establecimiento, propiedad de un productor identificado como Federico M.
La denuncia fue realizada por el propio dueño del criadero, quien alertó a la policía tras advertir el faltante. Al llegar al predio, personal policial y el encargado del lugar detectaron manchas de sangre que se extendían por más de 500 metros, hasta hallar las vísceras de los animales.
Además, a unos mil metros del galpón, se encontraron pisadas humanas y huellas de una motocicleta, elementos que fueron documentados y resultaron claves para reconstruir el recorrido de los autores.
Finalmente, la Fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión efectiva, que fue confirmada por la Justicia. El delito de abigeato simple está contemplado en el Código Penal argentino y prevé penas de entre tres y ocho años de prisión.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.
El acto se realizó en el marco de los 150 años de la localidad y reunió documentos, recuerdos y proyectos que reflejan el presente de la ciudad.
El acto simbólico dejó un mensaje del presente para las futuras generaciones, reflejando el crecimiento institucional y el momento histórico que vive la ciudad.
La comuna informó que desde este miércoles se pueden adquirir los abonos para la temporada 2026 del Balneario El Edén, que abrirá sus puertas el 4 de enero.
El Honorable Concejo Municipal de Teodelina realizó el jueves 11 de diciembre su primera sesión ordinaria del período legislativo 2025–2029, dando inicio formal a la actividad parlamentaria del nuevo cuerpo deliberativo de la ciudad
