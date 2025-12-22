Un hombre fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber participado del robo y la faena clandestina de seis lechones en un establecimiento rural de la localidad de Teodelina.

El condenado es Matías Enrique Weber, de 33 años, conocido como “Cacho”, quien actuó junto a un cómplice y fue hallado penalmente responsable del delito de abigeato simple en calidad de coautor. La causa fue investigada por la Unidad Fiscal del Distrito Judicial N°3, con sede en Venado Tuerto, bajo la conducción del fiscal Iván Raposo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de agosto de 2024, cuando Weber y Marcos Adrián Diez ingresaron a un criadero de cerdos ubicado a unos tres kilómetros del casco urbano. Según se acreditó en la investigación, rompieron una lona y levantaron el tejido de uno de los galpones para sustraer seis lechones de aproximadamente 25 kilos cada uno.

Tras el robo, los animales fueron faenados en el lugar, y los restos abandonados en las inmediaciones del establecimiento, propiedad de un productor identificado como Federico M.

La denuncia fue realizada por el propio dueño del criadero, quien alertó a la policía tras advertir el faltante. Al llegar al predio, personal policial y el encargado del lugar detectaron manchas de sangre que se extendían por más de 500 metros, hasta hallar las vísceras de los animales.

Además, a unos mil metros del galpón, se encontraron pisadas humanas y huellas de una motocicleta, elementos que fueron documentados y resultaron claves para reconstruir el recorrido de los autores.

Finalmente, la Fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión efectiva, que fue confirmada por la Justicia. El delito de abigeato simple está contemplado en el Código Penal argentino y prevé penas de entre tres y ocho años de prisión.