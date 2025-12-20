El Banco Central de la República Argentina puso bajo análisis al Banco Industrial en el marco de la investigación conocida como caso Sur Finanzas, una causa que sigue sumando derivaciones dentro del sistema financiero.

Según trascendió, el organismo regulador avanza con una revisión detallada de distintas operaciones realizadas por la entidad bancaria, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades que puedan violar la normativa vigente. En este marco, no se descartan auditorías más profundas ni eventuales sanciones, dependiendo de los resultados del análisis técnico.

Fuentes vinculadas al sector señalaron que el foco está puesto en la trazabilidad de ciertos movimientos financieros y en posibles vínculos con maniobras que son objeto de investigación judicial. Desde el Banco Central, por el momento, evitaron hacer comentarios públicos mientras continúan los procedimientos internos.

El caso genera atención dentro del sistema bancario, ya que podría derivar en medidas administrativas o regulatorias si se comprueba algún incumplimiento. Además, se espera que en los próximos días haya definiciones clave que permitan esclarecer el alcance de la situación y su impacto en el sector.