Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025 tras imponerse ante Platense en la final disputada este sábado, en un partido intenso y muy disputado.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez fue superior en los momentos clave del encuentro y logró marcar la diferencia para quedarse con el título que enfrenta a los campeones del fútbol argentino. Con orden, solidez defensiva y efectividad en ataque, el Pincha supo manejar el desarrollo del juego y sostener la ventaja hasta el final.

Para Estudiantes, este trofeo representa el cierre ideal de una temporada destacada, en la que volvió a posicionarse como uno de los equipos protagonistas del país. Además, el título reafirma el trabajo del cuerpo técnico y consolida una identidad competitiva que le permitió volver a levantar una copa a nivel local.

Por su parte, Platense, que llegaba con ilusión tras un año histórico, dio pelea hasta el último minuto y dejó una imagen positiva, pese a no poder coronar con un nuevo logro.

Con este campeonato, Estudiantes suma una nueva estrella a su historia y vuelve a celebrar a nivel nacional, ante el acompañamiento de su gente y un marco acorde a una final.

El extremo de 27 años realizó el pase gol para el gol del triunfo de #EstudiantesLP ante #Platense Sexta asistencia en el 2025.