Argentinos Juniors inicia su camino en la Libertadores 2026
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
El Pincha derrotó a Platense en la final y cerró el año con un nuevo título nacional, confirmando su gran temporada.Deportes20/12/2025Oscar A Canavese
Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025 tras imponerse ante Platense en la final disputada este sábado, en un partido intenso y muy disputado.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez fue superior en los momentos clave del encuentro y logró marcar la diferencia para quedarse con el título que enfrenta a los campeones del fútbol argentino. Con orden, solidez defensiva y efectividad en ataque, el Pincha supo manejar el desarrollo del juego y sostener la ventaja hasta el final.
Para Estudiantes, este trofeo representa el cierre ideal de una temporada destacada, en la que volvió a posicionarse como uno de los equipos protagonistas del país. Además, el título reafirma el trabajo del cuerpo técnico y consolida una identidad competitiva que le permitió volver a levantar una copa a nivel local.
Por su parte, Platense, que llegaba con ilusión tras un año histórico, dio pelea hasta el último minuto y dejó una imagen positiva, pese a no poder coronar con un nuevo logro.
Con este campeonato, Estudiantes suma una nueva estrella a su historia y vuelve a celebrar a nivel nacional, ante el acompañamiento de su gente y un marco acorde a una final.
El extremo de 27 años realizó el pase gol para el gol del triunfo de #EstudiantesLP ante #Platense Sexta asistencia en el 2025.
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
El Granate, campeón de la Sudamericana, enfrentará al Flamengo en una serie de ida y vuelta que se jugará entre el 19 y el 26 de febrero.
El club de Junín compró el 70% del pase del colombiano Jhon Rentería, negocia el regreso de Gabriel Alanís y trabaja para la continuidad de Juan Manuel Insaurralde.
La Liga Profesional difundió el equipo ideal del torneo con fuerte presencia del campeón Estudiantes, figuras mundialistas y dos nombres de Boca, mientras River quedó completamente afuera.
El Lobo mendocino se prepara para un hecho histórico: jugar por primera vez en la Liga Profesional. Mientras define salidas y refuerzos, la dirigencia apunta a un nombre fuerte del fútbol argentino.
En medio de la búsqueda de un delantero, el máximo goleador de la historia xeneize elogió al atacante de San Lorenzo y analizó el rol actual del puesto.
En medio de la búsqueda de un delantero, el máximo goleador de la historia xeneize elogió al atacante de San Lorenzo y analizó el rol actual del puesto.
El Lobo mendocino se prepara para un hecho histórico: jugar por primera vez en la Liga Profesional. Mientras define salidas y refuerzos, la dirigencia apunta a un nombre fuerte del fútbol argentino.
La Liga Profesional difundió el equipo ideal del torneo con fuerte presencia del campeón Estudiantes, figuras mundialistas y dos nombres de Boca, mientras River quedó completamente afuera.
El club de Junín compró el 70% del pase del colombiano Jhon Rentería, negocia el regreso de Gabriel Alanís y trabaja para la continuidad de Juan Manuel Insaurralde.
El Granate, campeón de la Sudamericana, enfrentará al Flamengo en una serie de ida y vuelta que se jugará entre el 19 y el 26 de febrero.
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
La decisión se tomó luego de que se confirmara que el autor de los ataques en Brown y el MIT había ingresado a Estados Unidos mediante el programa de visas de diversidad.
El presidente de Estados Unidos mantuvo abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela y anticipó nuevas incautaciones de embarcaciones vinculadas al chavismo.