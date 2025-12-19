Este jueves 18 de diciembre se realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y Argentinos Juniors será el único representante argentino en esta etapa inicial del certamen continental. El conjunto dirigido por Nicolás Diez comenzará su participación en la Fase 2, con la ilusión de meterse en la fase de grupos.

El sorteo determinó que el Bicho enfrente a un “Representante de Ecuador”, denominación que se mantiene de manera provisoria debido a que la liga ecuatoriana aún no finalizó su temporada. Según la tabla de posiciones, el rival saldrá entre Barcelona de Guayaquil o Liga de Quito: el segundo accederá directamente a la fase de grupos, mientras que el tercero deberá disputar esta instancia preliminar.

La serie comenzará en territorio ecuatoriano, ya sea en Guayaquil o Quito, durante la semana del 19 de febrero. Una semana más tarde, Argentinos definirá la llave como local en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

En caso de avanzar, el equipo argentino disputará la Fase 3 frente al ganador del cruce entre Botafogo y el representante de Bolivia, que se conocerá una vez finalizada la Copa de ese país. Esos encuentros están programados para las semanas del 4 y 11 de marzo. La localía del partido de vuelta dependerá del rival: si clasifica Botafogo, se definirá en Río de Janeiro; si lo hace el conjunto boliviano, el cierre será en Buenos Aires.

FIXTURE DE ARGENTINOS JUNIORS – COPA LIBERTADORES 2026

FASE 2

Representante de Ecuador vs. Argentinos Juniors

📅 18 de febrero | ⏰ 19.30 | 📍 Ecuador

Argentinos Juniors vs. Representante de Ecuador

📅 25 de febrero | ⏰ 20.30 | 📍 Estadio Diego Armando Maradona

FASE 3 (si clasifica)

Representante de Bolivia o Botafogo vs. Argentinos Juniors

📅 Semanas del 4 y 11 de marzo