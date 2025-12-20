Milei reclamó una reforma profunda del Mercosur
El presidente argentino aseguró que el bloque necesita cambios institucionales e integrales y cuestionó su funcionamiento actual durante la cumbre regional.
El Ejecutivo ratificó que mantendrá el texto votado en la Cámara baja y explicó las razones políticas y fiscales de la decisión.Política 20/12/2025Oscar A Canavese
El Gobierno nacional definió que no introducirá modificaciones al Presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pese a las tensiones internas y los reclamos de distintos sectores. La determinación busca evitar una nueva instancia de debate legislativo y asegurar una rápida implementación de las partidas previstas para el próximo ejercicio.
Según trascendió desde el entorno del Ejecutivo, la estrategia apunta a sostener el equilibrio fiscal y garantizar previsibilidad en la gestión. En este marco, se descartó enviar el proyecto nuevamente al Congreso con cambios, ya que eso podría abrir un escenario de renegociaciones políticas y demoras en su sanción definitiva.
No obstante, el Gobierno sí avanzará con una reasignación de fondos dentro de los márgenes que permite la normativa vigente. Estas modificaciones estarán orientadas principalmente a áreas consideradas prioritarias, como el funcionamiento del Estado, compromisos financieros y programas específicos que requieren refuerzos presupuestarios.
Desde la Casa Rosada consideran que el texto aprobado refleja el esquema económico que impulsa la gestión del presidente Javier Milei, centrado en el control del gasto y la reducción del déficit. Además, remarcan que cualquier cambio estructural deberá debatirse en futuras leyes y no mediante alteraciones al Presupuesto ya votado.
La decisión también tiene un trasfondo político: evitar nuevos cruces con gobernadores y bloques legislativos, en un contexto de negociaciones sensibles por otros proyectos clave que el Ejecutivo busca impulsar en el Congreso.
El presidente argentino aseguró que el bloque necesita cambios institucionales e integrales y cuestionó su funcionamiento actual durante la cumbre regional.
El encuentro regional tuvo escasa visibilidad política y dejó pocas definiciones, en un contexto de tensiones internas y agendas divergentes.
El efectivo estaba con licencia psiquiátrica y se disparó con un arma familiar. Es el tercer caso similar registrado en una semana dentro de las Fuerzas Armadas.
El Presidente habló durante la entrega de sables y medallas 2025 y apuntó contra las políticas de defensa de gobiernos anteriores.
La ministra de Seguridad afirmó que no hubo cambios de fondo tras la transición y destacó la continuidad del trabajo iniciado por Patricia Bullrich.
Luego del traspié legislativo en Diputados, el Ejecutivo reordena prioridades y apunta a febrero para tratar la reforma laboral.
En medio de la búsqueda de un delantero, el máximo goleador de la historia xeneize elogió al atacante de San Lorenzo y analizó el rol actual del puesto.
El Lobo mendocino se prepara para un hecho histórico: jugar por primera vez en la Liga Profesional. Mientras define salidas y refuerzos, la dirigencia apunta a un nombre fuerte del fútbol argentino.
La Liga Profesional difundió el equipo ideal del torneo con fuerte presencia del campeón Estudiantes, figuras mundialistas y dos nombres de Boca, mientras River quedó completamente afuera.
El club de Junín compró el 70% del pase del colombiano Jhon Rentería, negocia el regreso de Gabriel Alanís y trabaja para la continuidad de Juan Manuel Insaurralde.
El Granate, campeón de la Sudamericana, enfrentará al Flamengo en una serie de ida y vuelta que se jugará entre el 19 y el 26 de febrero.
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
La decisión se tomó luego de que se confirmara que el autor de los ataques en Brown y el MIT había ingresado a Estados Unidos mediante el programa de visas de diversidad.
El presidente de Estados Unidos mantuvo abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela y anticipó nuevas incautaciones de embarcaciones vinculadas al chavismo.