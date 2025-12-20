El Gobierno nacional definió que no introducirá modificaciones al Presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pese a las tensiones internas y los reclamos de distintos sectores. La determinación busca evitar una nueva instancia de debate legislativo y asegurar una rápida implementación de las partidas previstas para el próximo ejercicio.

Según trascendió desde el entorno del Ejecutivo, la estrategia apunta a sostener el equilibrio fiscal y garantizar previsibilidad en la gestión. En este marco, se descartó enviar el proyecto nuevamente al Congreso con cambios, ya que eso podría abrir un escenario de renegociaciones políticas y demoras en su sanción definitiva.

No obstante, el Gobierno sí avanzará con una reasignación de fondos dentro de los márgenes que permite la normativa vigente. Estas modificaciones estarán orientadas principalmente a áreas consideradas prioritarias, como el funcionamiento del Estado, compromisos financieros y programas específicos que requieren refuerzos presupuestarios.

Desde la Casa Rosada consideran que el texto aprobado refleja el esquema económico que impulsa la gestión del presidente Javier Milei, centrado en el control del gasto y la reducción del déficit. Además, remarcan que cualquier cambio estructural deberá debatirse en futuras leyes y no mediante alteraciones al Presupuesto ya votado.

La decisión también tiene un trasfondo político: evitar nuevos cruces con gobernadores y bloques legislativos, en un contexto de negociaciones sensibles por otros proyectos clave que el Ejecutivo busca impulsar en el Congreso.