Teodelina dejó su mensaje al futuro con una nueva cápsula del tiempo
El acto se realizó en el marco de los 150 años de la localidad y reunió documentos, recuerdos y proyectos que reflejan el presente de la ciudad.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.Teodelina19/12/2025SOFIA ZANOTTI
Ayer se llevó a cabo el cierre del ciclo lectivo del Centro de Día “El Recreo”, en Teodelina, con una jornada cargada de emociones y actividades recreativas en sus propias instalaciones.
Durante el encuentro, alumnos y docentes disfrutaron de juegos, música, baile y una hamburgueseada que marcó el espíritu festivo de la tarde. Además, se realizó la entrega de presentes a las autoridades que acompañaron y apoyaron el trabajo del centro a lo largo del año.
Uno de los momentos más significativos fue el egreso de una alumna, que culminó su etapa en este espacio de contención y acompañamiento, recibiendo el reconocimiento y el cariño de toda la comunidad.
Desde la institución agradecieron especialmente a Janina Guerino por su gesto solidario y desinteresado, que permitió sumar un detalle especial a la jornada, y a todas las personas que acompañan día a día el trabajo del Centro de Día El Recreo.
El acto simbólico dejó un mensaje del presente para las futuras generaciones, reflejando el crecimiento institucional y el momento histórico que vive la ciudad.
La comuna informó que desde este miércoles se pueden adquirir los abonos para la temporada 2026 del Balneario El Edén, que abrirá sus puertas el 4 de enero.
El Honorable Concejo Municipal de Teodelina realizó el jueves 11 de diciembre su primera sesión ordinaria del período legislativo 2025–2029, dando inicio formal a la actividad parlamentaria del nuevo cuerpo deliberativo de la ciudad
El flamante jefe del Ejecutivo local juró ante la Constitución y recibió los símbolos de mando en un acto cargado de emoción y contenido político.
En una sesión especial, se tomó juramento a los seis ediles que integrarán el Concejo y se delinearon los principales ejes de trabajo para la nueva etapa legislativa.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
