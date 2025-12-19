Emotivo cierre del ciclo lectivo en el Centro de Día El Recreo

La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.

Ayer se llevó a cabo el cierre del ciclo lectivo del Centro de Día “El Recreo”, en Teodelina, con una jornada cargada de emociones y actividades recreativas en sus propias instalaciones.

Durante el encuentro, alumnos y docentes disfrutaron de juegos, música, baile y una hamburgueseada que marcó el espíritu festivo de la tarde. Además, se realizó la entrega de presentes a las autoridades que acompañaron y apoyaron el trabajo del centro a lo largo del año.

Uno de los momentos más significativos fue el egreso de una alumna, que culminó su etapa en este espacio de contención y acompañamiento, recibiendo el reconocimiento y el cariño de toda la comunidad.

Desde la institución agradecieron especialmente a Janina Guerino por su gesto solidario y desinteresado, que permitió sumar un detalle especial a la jornada, y a todas las personas que acompañan día a día el trabajo del Centro de Día El Recreo.

