El consumo privado registró una caída del 1,1% durante noviembre de 2025 en comparación con el mes anterior, de acuerdo a un informe privado difundido este jueves.

Si bien el dato refleja un retroceso mensual, el indicador mostró un crecimiento interanual del 1,9%. No obstante, esta cifra representa una desaceleración frente a los niveles registrados en octubre y se convierte en el aumento interanual más bajo observado en lo que va del año.

En el acumulado de los primeros once meses de 2025, el consumo privado presenta una suba del 11,4%, según el trabajo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los datos surgen del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), un indicador de frecuencia mensual elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo. El objetivo de este índice es anticipar la evolución de los datos oficiales vinculados al gasto de los hogares en la Argentina.

Desde la institución explicaron que el ICP-UP se construye a partir de una metodología de regresión lineal múltiple, que combina series mensuales relacionadas directamente con el consumo, la producción y otras variables económicas generales.

Según detalla el informe, el índice busca “medir con cercanía el pulso del consumo privado en la Argentina”. Para su elaboración se trabajó sobre un total de 57 observaciones de variaciones, aplicando criterios estadísticos que validan la eliminación de factores estacionales y la consistencia de los resultados obtenidos.