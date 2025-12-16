El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el Gobierno nacional tenga previsto mejorar los haberes jubilatorios durante 2026, al sostener que actualmente no existen recursos suficientes para avanzar con una recomposición.

“Primero hay que resolver la situación laboral y tributaria. Nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo, pero hay que tener los recursos”, afirmó el funcionario en declaraciones realizadas durante una entrevista en un streaming, que fue seguida por la Agencia Noticias Argentinas.

En ese marco, Caputo explicó que la prioridad del Ejecutivo está puesta en la implementación de reformas estructurales, principalmente en materia laboral y tributaria, con el objetivo de incrementar la recaudación y ordenar las cuentas públicas.

Según indicó, una vez que esas reformas comiencen a dar resultados y se consolide un mayor nivel de ingresos para el Estado, recién entonces se podría evaluar la posibilidad de avanzar con mejoras en distintos frentes, entre ellos el sistema jubilatorio.

Las declaraciones se dan en un contexto de fuerte expectativa por parte de los jubilados, uno de los sectores más afectados por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.