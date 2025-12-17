Los alquileres continúan en niveles críticos
La Argentina cerrará el año 2025 con un escenario paradojal en materia laboral: se registró una fuerte baja en los accidentes de trabajo y en las muertes laborales, pero al mismo tiempo se alcanzó un récord histórico de juicios por Riesgos del Trabajo (ART).
Según datos difundidos por el abogado laboralista Gonzalo Dabini, durante este año se iniciaron cerca de 132.000 demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales, una cifra inédita para el país. Esto ocurre pese a que las muertes en el trabajo se redujeron un 80% y los accidentes laborales cayeron un 55%.
En declaraciones a la señal DNEWS, Dabini explicó que el aumento de la litigiosidad no responde a un mayor nivel de siniestralidad, sino al incumplimiento de la Ley 27.348, sancionada en 2017. Dicha norma establecía que, antes de llegar a la Justicia, cada caso debía ser evaluado por comisiones médicas jurisdiccionales especializadas.
“El problema es que el Poder Judicial no cumple en forma completa con la ley”, sostuvo el especialista, y remarcó que la Argentina tiene un índice de litigiosidad 15 veces superior al de España y 21 veces mayor que el de Chile.
La ley de Riesgos del Trabajo preveía que médicos especialistas, seleccionados por concurso, evaluaran cada caso para determinar la existencia y gravedad de una incapacidad laboral. Sin embargo, según Dabini, en la práctica siguen actuando peritos vinculados al resultado del juicio. “A mayor incapacidad declarada, más alta es la sentencia y mayor es el honorario del perito”, advirtió.
En este marco, el abogado señaló que el costo promedio de cada sentencia por accidente laboral ronda los 27 millones de pesos. Si todas las demandas iniciadas en 2025 llegaran a una resolución judicial, el monto total superaría los 3,5 billones de pesos.
Además, Dabini aclaró que el trabajador no percibe la totalidad del dinero fijado en las sentencias, ya que deben descontarse honorarios profesionales, pericias y tasas judiciales. Actualmente, el stock total de juicios por ART en el país asciende a unos 300.000 expedientes.
Finalmente, el especialista alertó que esta situación genera un fuerte impacto en las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces evitan incorporar personal ante la incertidumbre que genera el sistema judicial vigente.
