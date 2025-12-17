Récord histórico de juicios por ART en 2025
Mientras caen los accidentes y muertes laborales, la litigiosidad por riesgos de trabajo alcanzó niveles inéditos en el país. Especialistas apuntan al incumplimiento de la ley vigente.
El costo de los alquileres continúa siendo una de las principales preocupaciones para las familias. Según datos recientes, en diciembre la mediana del precio de un departamento monoambiente alcanzó los $330.000, mientras que los de dos ambientes se ubicaron en $420.000 y los de tres ambientes llegaron a los $600.000.
En la comparación interanual, los aumentos fueron significativos. Los monoambientes registraron una suba del 65%, los departamentos de dos ambientes aumentaron un 50% y los de tres ambientes un 66,7%.
Desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) advirtieron que a lo largo de 2025 los incrementos en los alquileres superaron ampliamente a la inflación en todos los tipos de viviendas. Según indicaron, la desaceleración general de los precios no se reflejó en el mercado inmobiliario.
En este marco, remarcaron que el costo de la vivienda sigue siendo uno de los rubros que más impacta en el presupuesto mensual de los hogares, especialmente en un contexto donde otros precios muestran señales de mayor estabilidad.
