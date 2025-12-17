Los alquileres continúan en niveles críticos

En diciembre, los valores de los alquileres registraron fuertes subas y volvieron a ubicarse muy por encima de la inflación.

Economía17/12/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
alquileres-derogacion-requisitos-inquilinosjpg

El costo de los alquileres continúa siendo una de las principales preocupaciones para las familias. Según datos recientes, en diciembre la mediana del precio de un departamento monoambiente alcanzó los $330.000, mientras que los de dos ambientes se ubicaron en $420.000 y los de tres ambientes llegaron a los $600.000.

En la comparación interanual, los aumentos fueron significativos. Los monoambientes registraron una suba del 65%, los departamentos de dos ambientes aumentaron un 50% y los de tres ambientes un 66,7%.

Desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) advirtieron que a lo largo de 2025 los incrementos en los alquileres superaron ampliamente a la inflación en todos los tipos de viviendas. Según indicaron, la desaceleración general de los precios no se reflejó en el mercado inmobiliario.

En este marco, remarcaron que el costo de la vivienda sigue siendo uno de los rubros que más impacta en el presupuesto mensual de los hogares, especialmente en un contexto donde otros precios muestran señales de mayor estabilidad.

Te puede interesar
Lo más visto
N1iLqZgGC_2000x1500__1

Costas, cerca de renovar con Racing

GASTON PAROLA
Deportes16/12/2025

La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.

El 107, un servicio clave que no se detiene

El 107, un servicio clave que no se detiene

GASTON PAROLA
Villa Cañás16/12/2025

Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.

Boletín de noticias