La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustible (CARBIO) manifestaron su rechazo al paro general convocado por la CGT para el jueves 18 de diciembre, al que adhirió la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las entidades empresariales expresaron su “sorpresa” y cuestionaron con dureza la decisión sindical, al considerar que no existen motivos laborales que justifiquen la medida de fuerza.

Según indicaron, la industria aceitera mantiene vigente un acuerdo paritario que garantizó la paz social hasta mediados de 2026. “No existe un solo reclamo gremial pendiente”, afirmaron desde CIARA y CARBIO, y remarcaron que sindicatos e industria habían alcanzado consensos recientes en el marco de las negociaciones salariales.

En ese contexto, las cámaras sostuvieron que “no hay razones objetivas para decretar el paro” y deslizaron que la medida estaría impulsada por “razones políticas ajenas a la industria”. Además, advirtieron que, ante la situación planteada, se avanzará con “todas las medidas que establece la ley”.

El conflicto se generó luego de que la FTCIODyARA comunicara formalmente su adhesión al paro nacional impulsado por la CGT, que tendrá como eje central una movilización en Plaza de Mayo y réplicas en distintas ciudades del país.

El gremio aceitero dispuso un paro total de actividades por 24 horas, desde las 0 hasta las 24 del jueves 18 de diciembre, con el objetivo de permitir la participación de trabajadores aceiteros y desmotadores en la jornada de protesta.

El complejo oleaginoso es uno de los pilares de la economía argentina, con un fuerte peso en las exportaciones nacionales a través de la producción de aceites, harinas y biocombustibles, principalmente derivados de la soja.