El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó este martes un mensaje de despedida para Juan Pazo, quien presentó su renuncia como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para regresar a la actividad privada.

Pazo dejó la función pública luego de dos años de gestión dentro del área económica. Durante ese período, ocupó primero el cargo de secretario de Producción y, posteriormente, asumió la conducción de ARCA, donde fue considerado una figura clave en el equipo del Ministerio de Economía.

Según trascendió, Caputo destacó especialmente la tarea realizada por el ex funcionario y subrayó su aporte durante el tiempo que formó parte de la administración nacional. “Su honestidad, su profesionalismo y su capacidad de ejecución son extraordinarias”, señaló el ministro, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Además, Caputo agradeció el trabajo realizado y manifestó su deseo de que, en el futuro, Pazo pueda volver a sumarse al sector público. El mensaje cerró con una frase que resumió el reconocimiento personal y profesional: “Te vamos a extrañar, Juan”.