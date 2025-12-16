El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central no provocará una aceleración de la inflación. En ese marco, explicó que el sistema de bandas continúa vigente, aunque con una modificación clave: el límite superior se ajustará mensualmente en función del índice de precios.

Durante una entrevista con el canal La Casa Streaming, el funcionario señaló que este cambio no implica una devaluación automática, sino una actualización que acompañará la inflación. En ese sentido, reconoció que en los próximos meses la variación podría ser mayor, pero sostuvo que, si se consolida el proceso de desinflación previsto por el Gobierno, el ritmo de ajuste cambiario será menor.

Caputo remarcó que la política monetaria seguirá siendo contractiva, con el objetivo de limitar la emisión y sostener la baja de la inflación. Según indicó, este enfoque permitirá que el tipo de cambio se mueva con mayor flexibilidad sin generar presiones adicionales sobre los precios.

El Banco Central confirmó las medidas tras el cierre del mercado del lunes. Desde enero, el techo de la banda cambiaria pasará de un ajuste mensual del 1% al 2,5%, de acuerdo con el último dato de inflación informado por el INDEC. Con esta actualización, el valor máximo del dólar oficial se ubicará en torno a los $1.556, reduciendo la necesidad de intervención directa de la autoridad monetaria.

Por otro lado, el ministro adelantó cambios en la estrategia para la acumulación de reservas. Explicó que hasta ahora el Estado solo podía retener una parte de los dólares que compraba, ya que el resto se destinaba al pago de compromisos financieros.

A partir de enero, y con un escenario de mayor estabilidad tras el proceso electoral, será el Banco Central el encargado de comprar divisas en el mercado. De esta manera, podrá conservar la totalidad de los dólares adquiridos y fortalecer las reservas internacionales, uno de los principales objetivos económicos para el próximo año.