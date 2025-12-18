Los Ángeles Azules confirmaron su regreso a la Argentina para 2026 con una gira que recorrerá tres de las principales ciudades del país. La banda mexicana, referente indiscutido de la cumbia romántica, vuelve a encontrarse con su público argentino en una serie de shows que celebran su trayectoria y vigencia.

La gira tendrá inicio el 27 de mayo en el Quality Arena de Córdoba, continuará el 29 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires y cerrará el 31 de mayo en el Metropolitano de Rosario. En cada presentación, el grupo promete un recorrido por los clásicos que marcaron a varias generaciones.

Con canciones emblemáticas como Cómo Te Voy a Olvidar, El Listón de Tu Pelo, La Hice Llorar y 20 Rosas, Los Ángeles Azules mantienen un vínculo fuerte con el público argentino, que los acompaña desde hace décadas en cada visita al país.

En este marco, la banda llega con un show renovado que combina nostalgia, baile y una puesta en escena pensada para todo público. Su sonido, que trascendió fronteras, los convirtió en un símbolo de la música latina a nivel mundial.

La preventa exclusiva de entradas comenzará el miércoles 17 de diciembre a las 16 horas a través de Movistararena.com.ar, mientras que la venta general se habilitará el jueves 18 de diciembre, también desde las 16.

Además de su extenso repertorio, la agrupación ha sabido renovarse con colaboraciones junto a artistas de distintos géneros, lo que les permitió acercarse a nuevas generaciones y reafirmar su lugar dentro de la escena musical actual.