Cindy Cats, la jam argentina que une generaciones
El colectivo musical consolida un espacio de encuentro en 360° donde conviven improvisación, arte y figuras destacadas de la escena local e internacional.
La artista colombiana interpretó “Día Especial” mientras en las pantallas aparecía la imagen de Cerati, generando uno de los momentos más emotivos de la noche.Música09/12/2025SOFIA ZANOTTI
Shakira abrió su serie de tres conciertos en el estadio José Amalfitani con un show cargado de energía, emoción y guiños al público argentino. En el primero de sus recitales en Buenos Aires, la cantante sorprendió a los miles de asistentes al interpretar “Día Especial”, su recordada colaboración con Gustavo Cerati.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el espectáculo fue el primero de una seguidilla que continuará este martes y el jueves 11 de diciembre en Vélez. Luego, la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” se despedirá del país con dos presentaciones en el estadio Mario Kempes de Córdoba, el 14 y 15 de diciembre, bajo producción de Fénix Entertainment Group.
La noche tuvo su punto más alto cuando, en medio de la canción, la imagen de Cerati apareció en las pantallas gigantes. El público respondió con una ovación que retumbó en todo el estadio, mientras la artista se unía simbólicamente al músico argentino para revivir una pieza que nació de la amistad que compartieron durante sus veranos en Punta del Este.
Shakira ha expresado en repetidas oportunidades la admiración que siente por Cerati y lo considera uno de los grandes artistas de su generación. El tributo fue recibido con emoción por sus fanáticos, que corearon la canción de principio a fin y celebraron un gesto que reforzó el vínculo especial entre la cantante y Argentina.
El dúo lanzó “¿Qué culpa tiene ella?”, primer adelanto de su nuevo álbum “Escenas”, y anunció una gira internacional que incluirá América y Europa.
La artista lanzó su tercer disco de estudio, una obra conceptual donde conviven dolor, sanación y cuatro alter egos que amplían su universo creativo. El álbum será presentado en un show histórico en River Plate.
El músico español agregó un segundo show en el Campo de Polo tras agotar su primera presentación. El anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo disco “¿Y ahora qué +?”.
El cantautor guatemalteco vive un momento artístico pleno con su tour “Lo que el seco no dijo”, que ya agotó 11 funciones en el Movistar Arena y agregó una fecha extra por la alta demanda.
El tenor italiano llenó el Teatro Colón y el Hipódromo de San Isidro en dos noches consecutivas, confirmando su conexión con el público argentino y el impacto global de su voz.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
El Lobo y el Pincha se miden este lunes por un lugar en la final del Torneo Clausura, en un clásico que promete alta tensión y estadio repleto.
El Verde de Villa Cañás cerró una temporada memorable y se coronó campeón de la Liga Venadense 2025. Con otro triunfo por 1-0 ante Unión y Cultura
El borrador de la modernización laboral incluye cambios en indemnizaciones, vacaciones, preaviso, período de prueba y convenios. Los sindicatos advierten por pérdida de derechos.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
Un vecino de Reconquista acertó todos los números de la modalidad Revancha y obtuvo el premio individual más grande jamás entregado por el Quini 6.
Ocurrió en el estadio de Studebaker, donde un joven de 23 años fue aprehendido por resistirse al operativo policial durante la final de la Liga Venadense.