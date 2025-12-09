Shakira abrió su serie de tres conciertos en el estadio José Amalfitani con un show cargado de energía, emoción y guiños al público argentino. En el primero de sus recitales en Buenos Aires, la cantante sorprendió a los miles de asistentes al interpretar “Día Especial”, su recordada colaboración con Gustavo Cerati.



Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el espectáculo fue el primero de una seguidilla que continuará este martes y el jueves 11 de diciembre en Vélez. Luego, la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” se despedirá del país con dos presentaciones en el estadio Mario Kempes de Córdoba, el 14 y 15 de diciembre, bajo producción de Fénix Entertainment Group.

La noche tuvo su punto más alto cuando, en medio de la canción, la imagen de Cerati apareció en las pantallas gigantes. El público respondió con una ovación que retumbó en todo el estadio, mientras la artista se unía simbólicamente al músico argentino para revivir una pieza que nació de la amistad que compartieron durante sus veranos en Punta del Este.

Shakira ha expresado en repetidas oportunidades la admiración que siente por Cerati y lo considera uno de los grandes artistas de su generación. El tributo fue recibido con emoción por sus fanáticos, que corearon la canción de principio a fin y celebraron un gesto que reforzó el vínculo especial entre la cantante y Argentina.