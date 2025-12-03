Sin Bandera estrena canción y confirma gira mundial para 2026
El dúo lanzó “¿Qué culpa tiene ella?”, primer adelanto de su nuevo álbum “Escenas”, y anunció una gira internacional que incluirá América y Europa.
El colectivo musical consolida un espacio de encuentro en 360° donde conviven improvisación, arte y figuras destacadas de la escena local e internacional.Música03/12/2025SOFIA ZANOTTI
En Argentina, el colectivo musical Cindy Cats se ha transformado en un punto de encuentro que une generaciones, estilos y disciplinas artísticas. Bajo la conducción de Pedro Pasquale, junto a Axel Introini, Francisco Alduncin, Felipe Herrera y Julián Gallo, la propuesta se consolidó como una de las jam sessions más atractivas del país.
Cada edición ofrece un formato en vivo que reinventa canciones y permite a músicos invitados sumarse de manera espontánea. Además, el espacio se desarrolla en un entorno de 360°, donde conviven pintura, grafiti, moda y fotografía, una curaduría que amplifica la experiencia del público.
Desde 2023, la jam ha recibido a referentes internacionales y ha logrado crecer gracias al boca en boca y a la difusión en redes. Por su escenario pasaron artistas como Tiago PZK, David Lebón, Dante Spinetta, Trueno, Hilda Lizarazu y Emilia, mientras que figuras como Rosalía dijeron presente entre el público.
La esencia de Cindy Cats radica en su capacidad de sorprender: cada encuentro combina improvisación con un repertorio ecléctico que cruza rock, hip hop, pop y raíces jazzísticas. Los músicos consagrados y los emergentes del under convergen para crear momentos únicos.
En 2025, el colectivo lanzará su primer álbum, Cindy Cats En Vivo – Vol. I, una selección de sus mejores reversiones y un registro fiel de la energía que se vive en cada presentación.
El dúo lanzó “¿Qué culpa tiene ella?”, primer adelanto de su nuevo álbum “Escenas”, y anunció una gira internacional que incluirá América y Europa.
La artista lanzó su tercer disco de estudio, una obra conceptual donde conviven dolor, sanación y cuatro alter egos que amplían su universo creativo. El álbum será presentado en un show histórico en River Plate.
El músico español agregó un segundo show en el Campo de Polo tras agotar su primera presentación. El anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo disco “¿Y ahora qué +?”.
El cantautor guatemalteco vive un momento artístico pleno con su tour “Lo que el seco no dijo”, que ya agotó 11 funciones en el Movistar Arena y agregó una fecha extra por la alta demanda.
El tenor italiano llenó el Teatro Colón y el Hipódromo de San Isidro en dos noches consecutivas, confirmando su conexión con el público argentino y el impacto global de su voz.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.