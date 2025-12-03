En Argentina, el colectivo musical Cindy Cats se ha transformado en un punto de encuentro que une generaciones, estilos y disciplinas artísticas. Bajo la conducción de Pedro Pasquale, junto a Axel Introini, Francisco Alduncin, Felipe Herrera y Julián Gallo, la propuesta se consolidó como una de las jam sessions más atractivas del país.

Cada edición ofrece un formato en vivo que reinventa canciones y permite a músicos invitados sumarse de manera espontánea. Además, el espacio se desarrolla en un entorno de 360°, donde conviven pintura, grafiti, moda y fotografía, una curaduría que amplifica la experiencia del público.

Desde 2023, la jam ha recibido a referentes internacionales y ha logrado crecer gracias al boca en boca y a la difusión en redes. Por su escenario pasaron artistas como Tiago PZK, David Lebón, Dante Spinetta, Trueno, Hilda Lizarazu y Emilia, mientras que figuras como Rosalía dijeron presente entre el público.

La esencia de Cindy Cats radica en su capacidad de sorprender: cada encuentro combina improvisación con un repertorio ecléctico que cruza rock, hip hop, pop y raíces jazzísticas. Los músicos consagrados y los emergentes del under convergen para crear momentos únicos.

En 2025, el colectivo lanzará su primer álbum, Cindy Cats En Vivo – Vol. I, una selección de sus mejores reversiones y un registro fiel de la energía que se vive en cada presentación.