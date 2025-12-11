Shakira emocionó Vélez con un homenaje a Gustavo Cerati
La artista colombiana interpretó “Día Especial” mientras en las pantallas aparecía la imagen de Cerati, generando uno de los momentos más emotivos de la noche.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.Música11/12/2025SOFIA ZANOTTI
La productora Fénix Entertainment Group dio a conocer la programación de espectáculos que despedirá el año en distintos puntos del país, en un calendario que reúne artistas internacionales de gran convocatoria.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la empresa fue responsable de traer a la Argentina figuras como Luis Miguel, Shakira y Juanes durante esta temporada. En este marco, se confirmaron los conciertos que integrarán el último tramo del 2025.
El 13 de diciembre, Toto regresará a Buenos Aires para presentarse en el Campo Argentino de Polo, en un show que buscará responder a la fuerte demanda del público local. La noche también contará con la participación especial del músico Christopher Cross.
Por otro lado, Shakira ofrecerá dos recitales en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba los días 14 y 15 de diciembre, como parte del cierre de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. La producción confirmó que aún quedan entradas disponibles para la función del 15, a través de entradauno.com.
El 16 de diciembre será el turno del Festival Loserville en Parque Sarmiento, con la presencia de Limp Bizkit como figura central. La banda estadounidense llegará acompañada por Bullet For My Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff, en una jornada que replicará el éxito obtenido en sus presentaciones por Europa y Estados Unidos.
Finalmente, el 22 de diciembre el creador de contenido Fede Vigevani se presentará en el Estadio Vélez Sarsfield, donde cerrará su gira internacional tras recorrer nueve países y convocar a más de 800 mil espectadores. El show contará con la participación de su equipo y promete una puesta en escena especialmente dedicada a su comunidad de seguidores.
La artista colombiana interpretó “Día Especial” mientras en las pantallas aparecía la imagen de Cerati, generando uno de los momentos más emotivos de la noche.
El colectivo musical consolida un espacio de encuentro en 360° donde conviven improvisación, arte y figuras destacadas de la escena local e internacional.
El dúo lanzó “¿Qué culpa tiene ella?”, primer adelanto de su nuevo álbum “Escenas”, y anunció una gira internacional que incluirá América y Europa.
La artista lanzó su tercer disco de estudio, una obra conceptual donde conviven dolor, sanación y cuatro alter egos que amplían su universo creativo. El álbum será presentado en un show histórico en River Plate.
El músico español agregó un segundo show en el Campo de Polo tras agotar su primera presentación. El anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo disco “¿Y ahora qué +?”.
El cantautor guatemalteco vive un momento artístico pleno con su tour “Lo que el seco no dijo”, que ya agotó 11 funciones en el Movistar Arena y agregó una fecha extra por la alta demanda.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
La Brujita buscará que el máximo tribunal deportivo deje sin efecto la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de AFA tras el polémico pasillo a Rosario Central.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.