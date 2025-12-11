La productora Fénix Entertainment Group dio a conocer la programación de espectáculos que despedirá el año en distintos puntos del país, en un calendario que reúne artistas internacionales de gran convocatoria.



Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la empresa fue responsable de traer a la Argentina figuras como Luis Miguel, Shakira y Juanes durante esta temporada. En este marco, se confirmaron los conciertos que integrarán el último tramo del 2025.



El 13 de diciembre, Toto regresará a Buenos Aires para presentarse en el Campo Argentino de Polo, en un show que buscará responder a la fuerte demanda del público local. La noche también contará con la participación especial del músico Christopher Cross.



Por otro lado, Shakira ofrecerá dos recitales en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba los días 14 y 15 de diciembre, como parte del cierre de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. La producción confirmó que aún quedan entradas disponibles para la función del 15, a través de entradauno.com.



El 16 de diciembre será el turno del Festival Loserville en Parque Sarmiento, con la presencia de Limp Bizkit como figura central. La banda estadounidense llegará acompañada por Bullet For My Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff, en una jornada que replicará el éxito obtenido en sus presentaciones por Europa y Estados Unidos.

Finalmente, el 22 de diciembre el creador de contenido Fede Vigevani se presentará en el Estadio Vélez Sarsfield, donde cerrará su gira internacional tras recorrer nueve países y convocar a más de 800 mil espectadores. El show contará con la participación de su equipo y promete una puesta en escena especialmente dedicada a su comunidad de seguidores.