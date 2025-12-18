Shakira cerró con un espectáculo monumental su paso por Argentina, luego de cinco conciertos que quedarán grabados en la memoria de sus seguidores. La cantante ofreció tres presentaciones en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires y dos en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, todos con localidades agotadas.

Con estos shows, la artista completó un total de siete presentaciones en el país durante 2025, ya que en marzo había realizado dos fechas en el Campo Argentino de Polo. El regreso reafirmó el vínculo especial que une a Shakira con el público argentino, que la acompañó masivamente durante toda la semana.

El tour “Las Mujeres Ya No Lloran” volvió a confirmar el impacto global de la colombiana, con más de dos millones de asistentes en distintas ciudades del mundo. En Argentina, la llamada “shakiramanía” se hizo sentir con un repertorio que recorrió más de tres décadas de carrera.

El espectáculo contó con una producción de primer nivel: 93 toneladas de equipamiento técnico, una pantalla de 49 metros de ancho por 20 de alto, diez bailarines en escena y múltiples cambios de vestuario. El público disfrutó tanto de sus nuevas canciones como “Te Felicito” y “TQG”, como de clásicos que marcaron generaciones, entre ellos “Suerte”, “Las de la Intuición”, “Antología” y “Día de Enero”, un tema especialmente querido en Argentina.

Entre los momentos más emotivos se destacó la interpretación de “Día especial”, canción coescrita junto a Gustavo Cerati, acompañada por imágenes del músico en pantalla. También fue muy celebrado el instante en el que sus hijos, Milan y Sasha, subieron al escenario para acompañarla en “Acróstico”.

Shakira es una de las artistas latinas más influyentes de la historia. Vendió más de 95 millones de discos, ganó tres premios GRAMMY®, doce Latin GRAMMY® y es la artista latina femenina más escuchada en Spotify y una de las más vistas en YouTube a nivel mundial.

En 2024 lanzó su álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, que fue el más reproducido del año en sus primeras 24 horas y alcanzó certificación 7x Platino. Su carrera sigue sumando hitos, consolidando un legado que atraviesa generaciones y fronteras.