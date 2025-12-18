Villa Cañás reconocerá a deportistas destacados del 2025

El acto será el lunes 22 a las 20 horas en el escenario “Los 3 Maestros” y distinguirá a quienes lograron títulos y subcampeonatos durante el año.

Villa Cañás18/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
WhatsApp-Image-2023-12-22-at-20.03.46-scaled

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Deportes, llevará adelante un acto de reconocimiento a los deportistas cañaseños más destacados del año 2025.

El evento se realizará el próximo lunes 22, a partir de las 20 horas, en el escenario “Los 3 Maestros”, y contará con la participación de autoridades locales, deportistas, familiares y vecinos.
WhatsApp Image 2025-12-18 at 10.09.57 AM

Durante la ceremonia se entregarán distinciones a quienes obtuvieron campeonatos y subcampeonatos en sus respectivas disciplinas a lo largo del año, poniendo en valor el esfuerzo, la constancia y el compromiso con el deporte local.

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar y reconocer a los atletas que representan a la ciudad en competencias regionales, provinciales y nacionales, fortaleciendo el desarrollo deportivo y el sentido de pertenencia.

Boletín de noticias