La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Deportes, llevará adelante un acto de reconocimiento a los deportistas cañaseños más destacados del año 2025.

El evento se realizará el próximo lunes 22, a partir de las 20 horas, en el escenario “Los 3 Maestros”, y contará con la participación de autoridades locales, deportistas, familiares y vecinos.



Durante la ceremonia se entregarán distinciones a quienes obtuvieron campeonatos y subcampeonatos en sus respectivas disciplinas a lo largo del año, poniendo en valor el esfuerzo, la constancia y el compromiso con el deporte local.

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar y reconocer a los atletas que representan a la ciudad en competencias regionales, provinciales y nacionales, fortaleciendo el desarrollo deportivo y el sentido de pertenencia.