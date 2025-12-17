Contrapunto celebró 10 años y cerró un año de crecimiento
El instituto educativo de Villa Cañás realizó su balance anual, destacó nuevos convenios de formación profesional y anticipó propuestas para 2026.
En el marco del cierre del año, Silvia Miel, administradora del SAMCo de la localidad, realizó un balance de la gestión institucional, destacando un proceso de recuperación luego de un período complejo y remarcando los desafíos que aún quedan por delante.
Durante la entrevista, Miel explicó que el año estuvo marcado por una transición difícil, propia de los cambios de gestión, pero señaló que en la segunda mitad de 2025 comenzó a notarse una mejora económica. “Fue un año de recuperación, después de uno anterior bastante bravo. Hoy se empieza a ver una cierta estabilidad y un ordenamiento de muchas cuestiones”, sostuvo.
En ese sentido, mencionó que la regularización de pagos, el funcionamiento de horas profesionales y una mejor organización interna permitieron comenzar a sanear la institución. Además, destacó el buen clima laboral que se viene generando, con equipos más jóvenes y adaptados a nuevas dinámicas de trabajo.
Entre los avances concretos, Miel señaló la modernización del sistema informático, con incorporación de computadoras y el objetivo de avanzar hacia la digitalización de imágenes médicas, lo que permitiría que los estudios lleguen directamente al médico tratante, evitando soportes físicos y agilizando la atención.
También se refirió a pequeñas mejoras edilicias que, si bien no son obras de gran magnitud, resultan necesarias para el funcionamiento diario del hospital. De cara al próximo año, uno de los objetivos es poder avanzar con nuevas gestiones, siempre priorizando el sostenimiento de la calidad del servicio.
Respecto al vínculo con la Provincia, la administradora reconoció que muchas políticas apuntan a la centralización de la salud, aunque remarcó que los SAMCo cumplen un rol fundamental. “No somos de segundo nivel. Mi compromiso es sostener el hospital como está y que no baje la calidad, aun cuando falten reemplazos o recursos”, afirmó.
En el tramo final, Miel dejó un mensaje a la comunidad, pidiendo paciencia y comprensión. “Hay canales correctos para expresar reclamos: la administración, el libro de quejas, el diálogo directo. Las redes sociales muchas veces exponen situaciones sin conocer cómo funciona el sistema de salud”, señaló, explicando que muchas ausencias o demoras responden a urgencias, guardias o situaciones imprevistas.
Finalmente, expresó su deseo de que en 2026 continúe fortaleciéndose la autogestión del SAMCo, lo que permitiría resolver más cuestiones sin depender exclusivamente de aportes provinciales. “De a poco vamos avanzando. No es fácil, pero seguimos trabajando para que el hospital funcione cada vez mejor”, concluyó.
