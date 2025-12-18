Intento de robo frustrado en una tienda deportiva de Villa Cañás

Villa Cañás reconocerá a deportistas destacados del 2025
El acto será el lunes 22 a las 20 horas en el escenario “Los 3 Maestros” y distinguirá a quienes lograron títulos y subcampeonatos durante el año.
Un intento de robo fue frustrado en las últimas horas en la ciudad de Villa Cañás, luego de un rápido accionar policial alertado por vecinos de la zona.Villa Cañás18/12/2025SOFIA ZANOTTI
El hecho ocurrió tras un corte de energía eléctrica, cuando un sujeto ingresó a la tienda deportiva F21, ubicada en la intersección de calles 53 y 54, un comercio reconocido de la ciudad. Según la información recabada, mientras el individuo accedía al local, otras personas actuaban como campana en el exterior.
La situación fue advertida por vecinos luego de escuchar la explosión de un vidrio, lo que motivó el llamado inmediato a la policía. Al arribar al lugar, el personal policial constató que el sospechoso había quedado atrapado dentro del comercio, logrando su aprehensión en el lugar.
Además, los otros involucrados en el hecho también fueron detenidos en el marco del operativo desplegado en la zona.
El robo fue finalmente frustrado y ahora se aguarda el avance de la investigación correspondiente para determinar con precisión las responsabilidades y la modalidad del intento delictivo.
